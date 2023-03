Gli accessori Amazon Basics hanno dalla loro parte un bel po’ di aspetti positivi: prestazioni, affidabilità nel tempo, resistenza, compatibilità. Oggi però possiamo parlare anche di prezzo, perché il cavo di ricarica da USB-C a Lightning, dunque perfetto per godere appieno della ricarica rapida (magari usando il caricabatterie Samsung in super promo), oggi ti costa solo 6,55 euro.

Di questo cavo ti posso dire innanzitutto che è super resistente: il rivestimento in nylon si traduce infatti in maggior robustezza rispetto al design tradizionale (in silicone, quindi). Puoi piegarlo e strapazzarlo come vuoi, sarà sempre a tua disposizione, pronto a funzionare al 100% delle sue capacità.

In termini di performance invece ti dico che porta la batteria del tuo iPhone dallo 0 al 50% in soli 30 minuti, un risultato possibile grazie ai fili ad ampio diametro e alla ridotta resistenza. Una combo che, appunto, massimizza la velocità di ricarica.

Quello di Amazon Basics è ovviamente un cavo da USB-C a Lightning con certificazione MFi, dunque perfettamente compatibile con iPhone, iPad e AirPods. Andando più nel particolare, il cavo utilizza il terminale C89 di Apple e lo smart chip necessario per riconoscere in un lampo il dispositivo made-in-Cupertino in ricarica.

Concludo segnalandoti che il cavo è lungo 30 centimetri, una caratteristica che – a seconda della necessità – può essere incredibilmente favorevole. Avere lunghi cavi in giro per casa, sulla scrivania o sul divano, significa anche avere un maggiore ingombro. E anche da trasportare, è l’ideale. Provare per credere.

