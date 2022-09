Cavo Lightning certificato: set da 5 a meno di 3€ l'uno

Tutti sappiamo quanto sia facile perdere o rovinare un cavo Lightning, c’è poco da fare. La verità è che ne servirebbero 10.000, uno per ogni momento della giornata e per ogni luogo che frequentiamo. Ecco quindi la soluzione: un set da 5 cavi iPhone a 13€ e spicci incluse spedizioni.

I cavi in questione sono virtualmente indistinguibili da quelli originali Apple, e sono pure MFi, ovvero la certificazione che assicura la totale compatibilità con i dispositivi della mela. Ciò implica che li puoi usare senza alcun timore con il tuo iPhone e con gli iPad provvisti di una porta Lightning.

I cavi sono di due lunghezze diverse: 3 da 2 metri e 2 da 3 metri, dunque più che adeguati per utilizzarli in qualsiasi contesto: quando sei a letto oppure quando sei seduto in treno o sul sedile posteriore dell’auto, ad esempio.

Il rivestimento in nylon rende i cavi molto resistenti, ma a differenza di altri prodotti concorrenti, la trama del nylon è interna e dunque risultano anti-nodo e complessivamente più gradevoli alla vista. Sono realizzati per resistere a oltre 4.000 strattoni: collega e scollega i tuoi device Apple senza alcuna preoccupazione. Tant’è che godono di garanzia a vita. E scusate se è poco.