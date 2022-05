Cavo Lightning [2 Metri 3Pezzi] certificati: solo 3€ l'uno con spedizioni

Ecco l’occasione giusta per fare scorta di cavi Lightning. Colorati, robusti e certificati, questi cavi iPhone da 2 metri vengono venduti in confezione da 3 e costano solo 3€ e spicci l’uno, incluse spedizioni.

⚠️ Importante. Per usufruire dello sconto immediato del 10€, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 10% sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello. E se acquisti due kit, lo sconto aumenta al 15!%⚠️

Questo cavo iPhone USB Lightning supporta la ricarica rapida prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico per sicurezza. La trasmissione e la ricarica dei dati possono essere eseguite contemporaneamente e la velocità di trasmissione massima può raggiungere 40 ~ 60 MB/S (480 Mbps).

Robusto e durevole, ha una guaina intrecciata in nylon e un guscio in alluminio che lo rendono un cavo Lightning davvero duraturo. Ha superato più di 10.000 test di flessione per una protezione e una durata extra. Include il connettore C94 aggiornato che dura di più e resiste all’ossidazione e al tempo.

Compatibilità

iPhone 13 / iPhone 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 13 Mini

iPhone 12 / iPhone 12 Pro / 12 Pro Max / iPhone 12 Mini

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / iPhone 10

iPhone X / iPhone XR / iPhone XS / iPhone XS Max

iPhone 8 / iPhone 8 plus / iphone 7 / iPhone 7 Plus

iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iphone 6 / iPhone 6 Plus /iPhone 5s / 5c / 5 / iPhone SE / iPhone SE 2020

iPad 9.7 (2017) / iPad 9.7-inch (2018) / iPad 10.2 (2019)

iPad Air / Air 2 / ipad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5 / iPad 8th generation / ipad 7th generation / ipad 6th generation

iPod Touch 5th gen / iPod Nano 7th gen

Il cavo supporta i più recenti iOS 9/10/11/12/13/14/15/16.

