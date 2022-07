Cavo Lightning 1m certificato Mfi a 6€

Visto che i cavi per caricare e sincronizzare iPhone non bastano mai, ecco qua un eccellente cavo Lightning da 1 metro con certificazione MFi a poco più di 6€ con spedizione Prime inclusa.

La certificazione MFi sta per Made for iPhone ed è erogata da Apple solo dietro stringenti test di approvazione. Garantisce che il prodotto rispetti gli standard di qualità di Cupertino, e dunque è conferma della compatibilità con iPhone e iPad; è quasi come comprare un prodotto a marchio Apple, ma con il vantaggio di risparmiare tantissimo. Un cavolo omologo Apple costa sui 20€, per intenderci.

Il cavo in questione rispetta tutte le caratteristiche della porta Lightning: dunque ricarica un dispositivo da 0% al 40% in circa 30 minuti, supporta la rapida fino a 2,4 A, e la velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps.

Il cavo, come detto, è di elevata qualità e saldato al laser. Pertanto, gode di una estesa garanzia di ben 24 mesi. E costa come al negozietto sotto casa: solo 6€ e spicci, incluse spedizioni Prime e reso gratuito.