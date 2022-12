Può capitare – soprattutto in periodi un po’ movimentati, come quelli delle vacanze – di non inserire il cavo Lightning in valigia, o peggio ancora di lasciarlo nella stanza dell’hotel o del B&B. Poi torni a casa e ti ritrovi senza alcun modo per caricare il tuo iPhone. Dai, cerchiamo di evitare situazioni simili, che sono davvero una grana. Oggi hai l’occasione di acquistare tre cavi Lightning a soli 10,99 euro, spedizioni incluse. E riceverai il kit prima di Natale.

Cavo Lightning con corpo in nylon colorato: il kit da 3 è fantastico

I cavi in questione hanno svariati vantaggi intrinsechi: partiamo dal fatto che tutti e tre i cavi vengono venduti insieme a poco più di 10 euro, un prezzo più che ragionevole visto che li stai pagando poco più di 3 euro ciascuno. Ogni singolo cavo Lightning è certificato MFi ed è lungo 2 metri.

Compatibili con ricarica rapida e con il trasferimento dati, avere questi cavi di 2 metri risulta molto comodo in confronto al classico cavo corto, che ti obbliga a rimanere attaccato alla presa quando il tuo dispositivo è scarico. A circondare poi i 2 metri di cavo c’è una guaina intrecciata in nylon e un guscio di alluminio, che trasformano questi tre cavi in robusti compagni per ogni tipo di viaggio.

Questo cavo Lightning supporta la ricarica rapida da 2.4A senza surriscaldarsi, e consente di trasferire dati fino a 40-60 MB/s, una velocità davvero ottima (480 Mbps). A rendere l’acquisto poi garantito al 100%, ci pensa una copertura del brand di 18 mesi, pronti ad aiutare l’acquirente in qualunque momento. Come puoi vedere dall’immagine di copertina, infine, i colori in questione sono arancio e nero, blu e nero, e verde e nero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.