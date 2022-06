Cavo iPhone 2.8m certificato MFi, solo 6€ incluse spedizioni

I cavi iPhone non bastano mai. Ecco quindi un comodissimo cavo Lightning lungo ben 2.8m con certificazione MFi che costa solo 6€ e spicci incluse spedizioni e reso gratuito.

Certificato MFi, questo cavo è assemblato col chip intelligente C89, il che si traduce in compatibilità perfetta, e soprattutto zero surriscaldamento e sovraccarico durante le fasi di ricarica. Realizzato con una guaina in nylon Premium, il cavo per iPhone Aioneus ha superato più di 20.000 test di curvatura di 90 gradi.

Lungo 2.8m, è perfetto per casa e ufficio. Garanzia di compatibilità con:

Cavo di ricarica per iPhone 13 Pro / 13 Pro Max / 13 mini / 13

Cavo di ricarica per iPhone 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini / 12

Cavo di ricarica per iPhone 11 Pro / 11 Pro max / 11

Cavo di ricarica per iPhone XS Max / XR / XS / X

Cavo di ricarica per iPhone 8/8 Plus / 7/7 Plus

Cavo di ricarica per iPhone 6s / 6s Plus / 6/6 Plus / SE 5s / 5c / 5 / SE 2020

Cavo di ricarica per iPad Air / Air 2, iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4

Cavo Lightning per iPad Pro 9,7 pollici (2016), iPad Pro 10,5 pollici (2017), iPad Pro 12,9 pollici (2015), iPad Pro 12,9 pollici (2017)

Cavo per iPad 9,7 pollici (2017), iPad 9,7 pollici (2018), iPad 10,2 pollici (2019.7a generazione)

Cavo di ricarica per iPod nano (7a generazione) e iPod touch (5a/6a generazione)

Compatibile con tutti i dispositivi iOS8 iOS9 iOS10 iOS11 iOS12 iOS13 iOS14 con connettore lightning

Feature & Caratteristiche