Cavo Ethernet CAT6 piatto da 30 metri in OFFERTA LAMPO

Diciamoci la verità, in tanti – pur sapendo di rinunciare ad un po’ di velocità – preferiscono il Wi-Fi all’utilizzo di un cavo Ethernet per via dell’ingombro e del brutto aspetto di quest’ultimo. Non gli si può dare torto, però esistono soluzioni per ovviare al problema senza fare alcun compromesso.

Ad esempio, oggi trovi in offerta su Amazon il cavo Ethernet di TBMax da 30 metri: è bianco, di tipo CAT6 e, soprattutto, piatto. Grazie allo sconto del 15%, oggi lo paghi solo 20,34 euro. Si tratta però di un’offerta lampo, quindi sarà disponibile a questo prezzo solo per poche ore. Meglio affrettarsi!

Partiamo subito con il design. Essendo piatto e flessibile (ma è comunque molto resistente), puoi far passare questo cavo sotto le porte, sotto i tappeti e altro. Insomma, lo puoi nascondere con semplicità tanto in casa quanto in ufficio. E così non dovrai nemmeno accettare un compromesso sulla stabilità e la velocità della connessione affidandoti unicamente al Wi-Fi (sì parlo anche con te che hai una postazione da gaming).

Il cavo Ethernet di TBMax, come detto, è lungo 30 metri e garantisce ottime prestazioni di trasmissione e bassissime perdite di segnale. La larghezza di banda si spinge fino a 250 MHz, mentre la velocità di trasmissione dei dati fino a 1 Gbps.

Infine, essendo di tipo CAT6, è un cavo Ethernet a doppini intrecciati, una soluzione che – come sottolineato poco sopra – si traduce in una maggiore stabilità e velocità della connessione.

⚡ Ricorda che si tratta di una offerta lampo e che quindi lo sconto del 15% ha una durata limitata. Se sei interessato/a, concludi l’acquisto quanto prima (anche perché potrebbero finire le scorte). ⚡