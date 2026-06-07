Cavi HDMI, il dettaglio nascosto che può limitare 4K, 120Hz e audio della TV

Il motivo, spesso, è nascosto dietro al mobile: un vecchio cavo HDMI, lasciato lì per anni e non più adatto a reggere 4K a 120Hz, VRR, HDR avanzato ed eARC.

La TV, magari, funziona lo stesso. L’immagine si vede, l’audio esce, i menu rispondono. Proprio per questo l’inghippo passa inosservato: non sempre si presenta come un guasto netto, ma come un’opzione che non appare, una voce grigia nelle impostazioni, una qualità più bassa di quella indicata nella scheda tecnica.

Perché un vecchio cavo può bloccare le funzioni della TV

Il cavo HDMI è uno degli accessori più dimenticati dell’impianto di casa. Si collega una volta, dietro una TV, una console o un decoder, e poi resta lì. Anche quando nel frattempo cambiano televisore, console e soundbar. Il punto è che le TV di ultima generazione fanno passare molti più dati rispetto ai modelli di dieci anni fa, soprattutto con gaming a 120Hz, Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode e audio tramite eARC.

Un cavo vecchio può riuscire a portare il segnale base, ma non avere abbastanza banda per attivare le funzioni più avanzate. “La TV si accende, quindi molti pensano che sia tutto a posto”, spiegano spesso i tecnici nei negozi specializzati. In realtà non è sempre così. Se una console non lascia scegliere 4K 120Hz, oppure se una soundbar perde l’audio, il primo sospetto non deve cadere per forza sul televisore.

Il controllo non è immediato, anche per un motivo molto semplice: a occhio, molti cavi HDMI sembrano uguali. Il connettore è lo stesso, la forma pure, e i contatti dorati dicono poco sulla qualità reale o sulla larghezza di banda disponibile. La differenza la fa lo standard supportato.

Un cavo legato a HDMI 1.4 arriva in genere a 10,2 Gbps e può gestire il 4K a 30Hz. Con HDMI 2.0 si sale a 18 Gbps, abbastanza per 4K a 60Hz e HDR10. Il vero salto, per le TV di oggi, è HDMI 2.1: fino a 48 Gbps, con funzioni come 4K a 120Hz, 8K, VRR, ALLM ed eARC. Lo standard HDMI 2.2, più recente, porta la banda fino a 96 Gbps ed è pensato per usi più spinti, come 8K ad alto refresh rate e risoluzioni ancora superiori, per ora poco presenti nelle case. Nell’uso quotidiano con console e TV di fascia alta, però, il riferimento concreto resta spesso il cavo Ultra High Speed HDMI.

Il primo controllo è quasi banale: leggere la scritta stampata sulla guaina del cavo HDMI, magari aiutandosi con una torcia se passa dietro al mobile. Le diciture più diffuse sono High Speed HDMI, di solito legata agli standard più vecchi, Premium High Speed HDMI, adatta al 4K a 60Hz, e Ultra High Speed HDMI, pensata per HDMI 2.1 e per il 4K a 120Hz. Se sul cavo non c’è scritto nulla, conviene passare alle impostazioni della TV, della console o del lettore collegato.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X, per esempio, i menu video indicano quali modalità sono disponibili. Se VRR o 120Hz non si possono selezionare, il cavo può essere il collo di bottiglia. Lo stesso discorso vale per l’audio: con una soundbar eARC, disconnessioni, ritardi o ritorni improvvisi all’audio stereo possono dipendere da un collegamento non adatto. Da verificare anche la porta usata sul televisore, perché non tutte le prese HDMI supportano sempre le stesse funzioni.

Quando sostituirlo e quale certificazione cercare

Un cavo HDMI va cambiato quando mostra segni evidenti, come connettori allentati, pieghe marcate o contatti rovinati. Ma anche quando compaiono schermate nere, sfarfallii, perdita del segnale a intermittenza o audio instabile. Sono problemi che molti attribuiscono alla TV 4K o alla console, salvo poi scoprire che bastava sostituire un accessorio da pochi euro.

Non serve scegliere modelli costosissimi o confezioni piene di promesse: per la maggior parte degli utenti basta un cavo certificato Ultra High Speed HDMI, adatto a HDMI 2.1, con supporto a 48 Gbps, 4K 120Hz, VRR ed eARC. La certificazione conta più del prezzo. Chi usa solo decoder, streaming box o lettori meno recenti può ancora andare avanti con un Premium High Speed HDMI. Chi invece ha investito in una TV recente farebbe bene a controllare subito. Il cavo è nascosto, certo. Ma può decidere parecchio di quello che si vede e si sente.