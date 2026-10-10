Cavi e adattatori USB che non dovresti mai usare: possono danneggiare il tuo sistema, rubare i tuoi dati o peggio

Non per colpa dello standard in sé, ma degli accessori economici o contraffatti, venduti anche sui marketplace, che possono danneggiare i dispositivi e mettere a rischio i dati personali. Il tema riguarda chiunque colleghi un caricatore, un adattatore video o una chiavetta a un telefono, a un portatile o a un tablet: pochi euro risparmiati possono bastare per ritrovarsi con una porta bruciata, una batteria sotto stress o, nel caso peggiore, un accesso non autorizzato ai propri file.

Il problema non è lo standard USB-C, ormai adottato da gran parte dei produttori, ma la qualità di molti prodotti venduti come compatibili. Un cavo USB-C economico, senza controlli seri, può avere fili interni troppo sottili, saldature fatte male o componenti elettronici fuori specifica rispetto alle regole fissate dall’USB Implementers Forum, l’organismo che definisce gli standard tecnici del settore. A vederli, spesso, sembrano normali: connettore simmetrico, plastica lucida, confezione che ricorda quella di un marchio conosciuto.

Il guaio arriva quando l’accessorio viene usato con dispositivi costosi, magari durante una ricarica rapida o mentre si spostano file pesanti. Alcuni adattatori promettono funzioni che in realtà non reggono: uscita video 4K, alimentazione ad alta potenza, collegamento di più periferiche insieme. “Il prezzo troppo basso resta un indicatore da non ignorare”, ripetono da tempo gli esperti di sicurezza informatica e riparazione hardware. Non è una prova certa, certo. Ma è un campanello d’allarme.

Dai sovraccarichi elettrici al furto di dati: cosa può accadere davvero

I danni più frequenti riguardano la parte elettrica: sovraccarichi, surriscaldamenti, ricarica instabile e batteria che si consuma più in fretta. Un cavo costruito male può gestire in modo errato il passaggio di potenza tra caricatore e dispositivo, soprattutto con alimentatori da 65, 100 o 140 watt. Se il circuito non comunica come dovrebbe, la porta USB-C del computer o del telefono può danneggiarsi. E ripararla, spesso, costa molto più del cavo o dell’adattatore comprato a pochi euro.

Controllo di cavi USB-C e dongle prima dell’uso, per ridurre rischi di danni ai dispositivi e furto di dati.

Poi c’è il capitolo della sicurezza dei dati, meno evidente ma più delicato. Alcuni dongle modificati possono nascondere microcontrollori capaci di comportarsi come una tastiera, un archivio esterno o un dispositivo di rete, eseguendo comandi senza che l’utente se ne accorga. È lo stesso principio usato in diversi strumenti per i test di sicurezza informatica. Nelle mani sbagliate, però, può servire a installare malware o rubare credenziali. Anche le stazioni di ricarica pubbliche, in aeroporti e sale d’attesa, vengono citate dagli esperti quando si parla di juice jacking, cioè il possibile abuso della porta dati durante la ricarica.

Segnali d’allarme prima dell’acquisto: certificazioni, marchi e recensioni sospette

Prima di comprare un cavo USB, un adattatore o un hub, vale la pena fermarsi su alcuni dettagli. Le certificazioni ufficiali, come il logo USB-IF sui prodotti conformi, sono un buon punto di partenza. Ma non bastano: vanno controllati anche confezione, scheda tecnica e nome del produttore. Un marchio sconosciuto non significa per forza rischio, ma descrizioni tradotte male, potenze indicate in modo confuso e foto generiche dovrebbero far alzare l’attenzione. Sembrano particolari minimi. In realtà contano.

Occhio anche alle recensioni sospette: molte valutazioni a cinque stelle pubblicate nello stesso periodo, testi quasi identici, commenti vaghi come “funziona bene” senza indicare con quale dispositivo sia stato usato l’accessorio. Nei marketplace, poi, può capitare che più venditori offrano lo stesso prodotto con nomi diversi, cambiando solo logo o colore della confezione. In questi casi è utile cercare il modello sul sito del produttore, verificare se ci sono manuali scaricabili e controllare la presenza di dati tecnici chiari: lunghezza del cavo, watt supportati, standard USB, compatibilità video, garanzia.

La prima regola è semplice: scegliere accessori USB-C di produttori riconoscibili, acquistati da canali affidabili e non da inserzioni improvvisate. Per ricaricare notebook e tablet è meglio usare cavi dichiarati per la potenza richiesta, per esempio 60, 100 o 240 watt, evitando quelli senza indicazioni precise. Per trasferire dati o collegare monitor, invece, bisogna controllare lo standard supportato: non tutti i cavi USB-C gestiscono video, alte velocità o alimentazione elevata. Il connettore è lo stesso, le funzioni no.

Per ridurre i rischi legati alla privacy, quando si ricarica in luoghi pubblici conviene usare il proprio alimentatore collegato alla presa elettrica, oppure un cavo “solo ricarica” che non trasmetta dati. Gli hub multiporta, molto usati in ufficio e in viaggio, meritano ancora più attenzione: meglio scegliere modelli con recensioni tecniche affidabili, aggiornamenti firmware documentati e protezioni contro le sovratensioni. La cautela, alla fine, è piuttosto concreta: se un dongle promette tutto, costa pochissimo e non spiega quasi nulla su come funziona, forse è meglio lasciarlo dov’è.