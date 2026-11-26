Un cavo d’antenna sotto i cinque euro può stabilizzare la ricezione del digitale terrestre in casa quando i disturbi dipendono dal collegamento tra presa e televisore.

I sintomi sono familiari: l’immagine si spezza in quadratini, l’audio salta o un canale sparisce per qualche secondo. Prima di cambiare decoder, vale la pena controllare il cavo coassiale che arriva alla TV. Un connettore allentato o un tratto piegato dietro il mobile possono indebolire il segnale. Un ricambio corto con il connettore IEC adatto costa pochi euro e permette di capire se il problema è lì o se riguarda l’impianto d’antenna.

Quali cavi d’antenna si trovano sotto i 5 euro

Per il collegamento della TV al digitale terrestre cerca un coassiale da 75 ohm e guarda com’è fatta la presa a muro prima di scegliere il ricambio. L’ingresso d’antenna del televisore di solito accetta una spina IEC maschio. All’altro capo serve il connettore compatibile con la presa effettivamente installata. Un cavo maschio-femmina e uno con due spine maschio hanno un aspetto simile nella confezione, ma rispondono a esigenze diverse.

Un esempio è l’Hama 00205028, un cavo maschio-femmina da 1,5 metri indicato a 3,90 euro da GheginOnline. Su ManoMano, il cavo da 1,5 metri con connettore angolato a 90 gradi a marchio Goobay risultava a 3,41 euro al momento della verifica. I prezzi possono cambiare e le spese di consegna incidono sul totale. La spina angolata è pratica quando dietro lo schermo c’è poco spazio e il cavo diritto finirebbe schiacciato contro la parete.

Il connettore coassiale all’ingresso del televisore

Come verificare se il cavo è la causa dei disturbi

La guida di Sony sui problemi di ricezione suggerisce di controllare il cavo dell’antenna quando compaiono immagini a scatti o pixelate. A TV spenta, reinserisci entrambe le estremità e verifica che la spina resti in sede. Se il cavo è piegato in modo marcato oppure il connettore si muove, prova un ricambio della lunghezza giusta, lasciando spazio dietro il televisore perché la guaina non si pieghi appena uscita dalla spina.

Per capire se è cambiato qualcosa, torna sullo stesso canale e, se il televisore lo consente, apri il menu che mostra potenza e qualità del segnale. Una visione regolare dopo la sostituzione è un buon indizio. Se gli stessi canali continuano a squadrettare su più apparecchi di casa, conviene verificare la presa o l’impianto comune prima di spendere altri soldi in cavetti.

Quando serve un HDMI e quando basta il coassiale

Il coassiale porta il segnale dalla presa d’antenna al sintonizzatore. Un cavo HDMI collega invece il televisore a un decoder, a una console o a un’Apple TV. Se salta soltanto l’immagine dell’Apple TV, sostituire il cavo d’antenna non aiuterebbe. Per circoscrivere il problema, controlla se il difetto compare anche guardando i canali sintonizzati direttamente sul televisore oppure soltanto quando selezioni l’ingresso HDMI.

Il miglioramento più evidente si vede quando la sostituzione elimina interruzioni e squadrettamenti causati da un collegamento difettoso. Con una ricezione già stabile, un nuovo cavo lascia invariati risoluzione e dettaglio della trasmissione. Per scegliere il ricambio conta quindi più la compatibilità delle spine che una promessa sulla confezione. Un controllo della presa prima dell’acquisto evita di tornare a casa con il connettore sbagliato.