Cattura l'eclissi con il tuo cellulare senza bruciare il sensore della fotocamera

Puntare il telefono verso il Sole, anche solo per pochi istanti, può danneggiare il sensore. La tentazione è forte: aprire la fotocamera, usare lo zoom, cercare la sagoma della Luna davanti al disco solare. Proprio lì, però, nasce il rischio.

Le fotocamere degli smartphone reggono bene paesaggi molto luminosi, controluce e scene notturne sempre più difficili. Ma non sono fatte per ricevere la luce diretta del Sole concentrata sull’obiettivo. Quando si inquadra il disco solare, la lente si comporta come una piccola lente d’ingrandimento: concentra luce e calore su una superficie minuscola, il sensore fotografico.

Il problema, in questo caso, non è tanto chi guarda lo schermo — altra cosa, ovviamente, è osservare il Sole a occhio nudo senza protezioni — ma il telefono. Secondo le indicazioni diffuse dalla NASA e dagli esperti di astrofotografia in occasione di eventi simili, l’esposizione diretta può causare immagini rovinate, macchie permanenti o, nei casi peggiori, la rottura del modulo camera. La regola è semplice: il filtro deve stare davanti all’obiettivo, non dopo. Sembra un dettaglio, ma è quello che fa la differenza.

Filtri solari ND e standard ISO: cosa controllare prima dell’acquisto

Per fotografare un’eclissi non basta un normale filtro scuro usato per effetti creativi. Serve un filtro solare ND ad altissima densità, capace di tagliare quasi tutta la luce visibile e di bloccare anche raggi ultravioletti e infrarossi. Le sigle da cercare sono soprattutto ND100000 o ND1000000: valori pensati per riprendere il Sole, non per ottenere il classico effetto “seta” su acqua o nuvole.

Setup per fotografare un’eclissi con lo smartphone: treppiede e filtro solare a clip, con occhiali da eclissi a portata di mano.

Altro punto da controllare è la conformità allo standard ISO 12312-2, lo stesso indicato per i dispositivi di osservazione solare sicura. Con gli smartphone, poi, bisogna fare attenzione a un aspetto molto pratico: il filtro deve coprire per intero la lente usata per lo scatto. Vale ancora di più sui telefoni con più fotocamere posteriori, dove grandangolo, sensore principale e teleobiettivo sono in posizioni diverse. Una protezione montata male, anche spostata di pochi millimetri, può lasciare passare luce diretta. E a quel punto la foto non vale il rischio.

Le migliori soluzioni sotto i 40 euro: clip universali, pellicole e kit condivisi

Tra le soluzioni economiche per fotografare l’eclissi con il telefono, una delle più complete è il K&F Concept ND1000000 da 67 mm, venduto con clip universale e custodia rigida. Riduce la luce di 20 stop e si piazza nella fascia alta dei prodotti sotto i 40 euro, con un prezzo indicato intorno a 39,99 euro. È pensato per adattarsi a diversi moduli fotografici, anche se conviene provarlo prima dell’evento sul proprio smartphone: cover spesse e gruppi ottici molto sporgenti possono rendere meno semplice il fissaggio.

Più versatile è la pellicola solare Absolute Eclipse DIY, una lamina aluminizzata da ritagliare su misura, proposta a circa 29 euro e dichiarata conforme alla norma ISO 12312-2. Qui, però, serve più cura: il ritaglio deve coprire bene l’obiettivo e non deve piegarsi né graffiarsi. Nella stessa fascia c’è anche il K&F Concept ND100000 da 58 mm, con riduzione di 16,6 stop e aggancio a pressione, venduto intorno a 26,99 euro.

Per chi vuole qualcosa di più semplice, l’Omegon Solar Safe Easy Cam pesa circa tre grammi e si fissa al telefono con un piccolo punto di velcro; il prezzo indicato è di 9,90 euro. C’è poi il pack Helioclipse, con sei occhiali omologati e un filtro per smartphone, proposto a circa 8,95 euro: pratico per famiglie o gruppi di amici, a patto che il filtro venga messo nel punto giusto. Economico, sì. Ma non improvvisato.

Preparare lo scatto dell’eclissi del 12 agosto: posizione, montaggio e prove prima dell’evento

La foto si prepara prima del 12 agosto. Scegliere un punto libero da palazzi, alberi o rilievi è fondamentale, soprattutto nelle zone del Nord della Spagna dove l’eclissi attirerà molti osservatori. Le app di astronomia possono aiutare a capire altezza e direzione del Sole, ma sul posto contano anche dettagli molto concreti: un treppiede stabile, una power bank carica, l’obiettivo pulito, il filtro già fissato senza fare tutto di corsa.

Meglio fare qualche prova nei giorni precedenti, sempre con il filtro solare montato, controllando esposizione, fuoco e zoom. Se lo smartphone lo permette, lo scatto manuale aiuta ad abbassare ISO e tempi, evitando immagini bruciate. In alternativa si può bloccare esposizione e messa a fuoco toccando lo schermo. Durante l’evento, niente tentativi all’ultimo secondo: si monta il filtro, si verifica che copra la lente giusta e solo allora si inquadra il Sole. Perché l’eclissi dura poco, ma un sensore rovinato resta.