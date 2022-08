Casse Bose SoundLink Color II: stile e qualità sonora a -33%

SoundLink Color II sono gli speaker wireless per l’estate di Bose; come tanti simili, includono Bluetooth 4.2, scocca resistente all’acqua e NFC. A differenza di tutti gli altri però, questi hanno una qualità audio imbattibile. E solo per poche ore sono pure scontati del 33%: costano 93€ invece di 140€ .

Non è il solito speaker da quattro soldi. Parliamo di un diffusore con tecnologia Bose, il che è garanzia che non troverai nulla di meglio in un formato tanto compatto, soprattutto a questo prezzo.

Piccolo ma potente e impermeabile, include un microfono per vivavoce integrato che permette anche di prendere le chiamate dal telefono ed effettuare teleconferenze con una portata wireless di circa 30 metri e una chiarezza impressionanti.

È anche robusto e maneggevole, perché rivestito in morbido silicone. L’abbinamento ai dispositivi Bluetooth è semplicissimo e guidato attraverso la voce; in più ha anche NFC per il pairing ultra rapido. Con una singola ricarica (tramite cavo USB incluso), vi garantisce 8 ore di musica ininterrotta.

E non lasciarti ingannare dalle dimensioni, perché qui dentro c’è il meglio del meglio. Se hai altri dispositivi Bose in casa, infatti, puoi sfruttare la tecnologia Bose SimpleSync per abbinare il diffusore SoundLink a creare un sistema di filodiffusione domestico automaticamente. Insomma, è l’ideale per creare l’atmosfera giusta dentro e fuori casa, in spiaggia, in piscina o su un prato all’aperto, senza doversi preoccupare di schizzi d’acqua o piogge improvvise.

Lo sconto riguarda esclusivamente la versione nera; ma SoundLink Color II è disponibile anche in altri colori, ovvero Bianco polare, blu, cedro giallo rosso. Acquista SoundLink Color II a 93€ incluse spedizioni su Amazon.