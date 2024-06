Cassa Xiaomi bluetooth: la festa è ovunque e costa solo 18€ su Amazon

La cassa Bluetooth Xiaomi offre un’esperienza sonora potente e versatile per gli amanti della musica. Con una potenza massima in uscita di 24 Watt, questo altoparlante multimediale è progettato per offrire un audio chiaro e definito, ideale per lettori musicali e non solo.

Utilizzando la tecnologia di connettività Bluetooth, la cassa consente di collegarsi facilmente a dispositivi compatibili senza l’ingombro dei fili, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni. È dotata anche di funzione vivavoce, permettendo di gestire le chiamate direttamente dall’altoparlante quando connesso al telefono.

Il design è pensato per essere pratico e funzionale, con un supporto da tavolo che facilita il posizionamento in qualsiasi ambiente. La configurazione 2.0 canali audio surround assicura un’esperienza sonora immersiva, che si adatta perfettamente a film, musica e giochi.

Indicata per l’uso domestico o in ambienti di lavoro, la cassa Bluetooth Xiaomi si distingue per la sua versatilità e la qualità audio eccezionale, rendendo ogni ascolto un’esperienza piacevole e coinvolgente. Con un’unità per confezione, rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un altoparlante multimediale affidabile e performante.

Su Amazon, oggi, è presente ed è disponibile un’offerta molto allettante e interessante soprattutto in vista dell’estate: la cassa bluetooth Xiaomi viene scontata del 24% e il prezzo finale, totale è completo d’acquisto è pari a 18,88€. Un’occasione unica!