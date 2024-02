Cassa Tascabile a prezzo MICROSCOPICO: musica ovunque a pochissimo!

La musica è la tua grande passione e vorresti davvero portarla ovunque? Allora non puoi lasciarti sfuggire la Cassa Tascabile della Anker! Per soli 21,84€, il mini altoparlante bluetooth super potente ti aspetta per regalarti ore e ore di musica ad altissima qualità grazie alla connessione bluetooth e alla guida vocale per iPhone, iPad e non solo!

Compatto e potente per una prestazione unica

All’interno di questo piccolo altoparlante sono contenuti un driver da 5 W e un subwoofer passivo per offrire un suono ricco che riempie la stanza. Il microfono integrato per la riduzione del rumore consente chiamate in vivavoce, mentre la scheda microSD e le porte AUX offrono più opzioni di ingresso musicale. Abbastanza piccolo da adattarsi anche a borse e zaini piccoli, SoundCore mini può andare ovunque. Il mini altoparlante vanta una autonomia davvero importante, fino a 15 ore con una singola carica.

Caratteristiche principali:

Potente Suono da 5 W

Opzioni di Input Versatili

Gamma Bluetooth da 66 piedi

15 Ore di Autonimia

FM Radio

La connessione Bluetooh 4.0 rende SoundCore Mini universalmente compatibile con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth disponibili sul mercato. Il suo raggio di connessione di 20 metri ed un microfono incorporato con tecnologia cancella-rumore ti consente di effettuare chiamate in vivavoce forti e chiare anche ad una notevole distanza dall’alto-parlante.

Non perdere questa offerta unica: la cassa portatile Anker oggi ti costa davvero pochissimo!

