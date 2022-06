Cassa Bluetooth potente: ideale per feste e karaoke solo 99€

iDance Groove-420DJ Party è una cassa Bluetooth potente portatile, a batteria con effetti di luce a LED e 2 microfoni senza fili, mixer DJ, e potenza da 500 Watt. È uno dei prodotti più venduti su Amazon e con recensioni eccellenti. E costa solo 99€ incluso reso gratuito.

È uno dei prodotti più gettonati e completi su Amazon. Include un potente speaker da 500 Watt, funzioni Karaoke con 2 microfoni senza fili inclusi, luci Disco incluse e tantissime opzioni di connessione con o senza fili: Bluetooth, AUX o USB. Insomma, puoi riprodurre qualunque playlist da qualunque fonte, perfino Spotify e YouTube.

Il pacchetto include l’altoparlante Groove-420DJ, 2 microfoni senza fili, mixer per DJ e caricatore. Il mixer a 2 incluso ti permette di mixare la musica dal tuo smartphone collegate via Bluetooth alla musica collegata tramite un dispositivo USB o AUX, come un vero DJ professionale.

Si tratta di una cassa Bluetooth potente per creare una party privato ovunque che si farà sentire anche distanza, perfetta per ambienti al chiuso e all’aperto. Caratterizzata da bassi profondi, è un prodotto che darà molte soddisfazioni per la bella stagione. È l’ideale per feste di 18 anni, feste all’aperto, pool party, e molto altro.

iDance Groove-420DJ Party include anche una comoda maniglia tipo trolley per spostarla facilmente dovunque ti serva, e senza rischiare di danneggiarla.