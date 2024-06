Cassa bluetooth JBL impermeabile al 46% di sconto, che affare

JBL è un marchio che produce dispostivi audio premium e oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato XL del 46% sulla sua cassa bluetooth che viene venduta al costo totale e finale di 107,99€.

Cassa per ogni situazione: piscina, mare e montagna in compagnia di JBL

Il JBL Charge 5 è il diffusore portatile Bluetooth ideale per chi cerca un suono potente e bassi corposi direttamente dal proprio smartphone o tablet. Grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, al driver racetrack e ai due JBL Bass Radiator, la tua musica preferita sarà riprodotta con una qualità straordinaria e bassi profondi che danno vita a ogni nota.

La JBL Charge 5 non solo offre una qualità sonora eccezionale, ma garantisce anche un’incredibile autonomia. Con una singola carica, puoi goderti fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili, assicurando che la tua musica non si fermi mai, nemmeno durante le giornate più lunghe. Inoltre, la cassa è dotata di un powerbank integrato.

La portabilità è un’altra caratteristica chiave del JBL Charge 5. Progettata per essere utilizzata ovunque, questa cassa è resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IPX67. Che tu sia in piscina, al parco o in spiaggia, puoi contare su una protezione totale contro gli elementi, ascoltando la tua musica preferita in ogni condizione.

Per chi ama fare festa, la funzione PartyBoost è un vero punto di forza. Con PartyBoost, puoi abbinare due o più diffusori compatibili per ottenere un effetto stereo e creare un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Su Amazon, oggi, è presente ed è disponibile uno sconto del 46% sulla cassa bluetooth JBL che viene venduta a 107,99€.

