Ci sono alcuni modelli di orologi Casio che sono davvero intramontabili, e non parliamo solo del G-SHOCK, forse quello oggi più famoso grazie alle sue infinite vesti. Quello che ti segnaliamo oggi è il CA-53WF: è vero, questa combinazione di lettere e cifre potrebbe dirti poco o nulla, ma dai un’occhiata alle immagini che trovi qui sotto e capirai subito di cosa si tratta. È un iconico modello Retro, visto sui polsi di tantissime persone e molto spesso anche in TV, come in The Big Bang Theory e Stranger Things. È un must, senza dubbio.

Oggi il Casio CA-53WF (Rosso) è in offerta su Amazon con un corposo sconto del 40%: il prezzo finale passa da 39,99 euro a 23,99 euro, e puoi pagare anche usufruendo del servizio di rateizzazione di Amazon (5 rate da 4,80 euro).

Da molti è conosciuto come “il Casio con la calcolatrice”, ed è un’ottima denominazione. Forse è proprio per la calcolatrice (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione) che questo orologio è così iconico, da quel gusto vintage che però non passa mai di moda, anzi.

Il cinturino e il contorno della cassa (diametro 34mm) sono in resina, un materiale che rende leggero e resistente questo indossabile senza età. Il cinturino è lungo 34mm, mentre la cassa è spessa 7mm. Insomma, è un orologio davvero sottile, comodo soprattutto in questi caldi giorni d’estate.