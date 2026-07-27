La casa è vuota, ma i tuoi dispositivi no: cosa spegnere prima di andare in vacanza

Prima di partire, però, c’è una domanda pratica da affrontare: cosa spegnere, cosa lasciare acceso e come ridurre consumi elettrici e rischi domestici.

Non basta chiudere le finestre, abbassare le tapparelle e girare la chiave nella serratura. Nelle case di oggi restano collegati caricabatterie, televisori, router, telecamere, prese smart, elettrodomestici e basi di ricarica. Oggetti silenziosi, spesso dimenticati, che continuano a consumare energia o restano esposti a eventuali sbalzi di tensione.

Il primo controllo, prima di uscire con le valigie già nell’ingresso, dovrebbe riguardare caricabatterie e dispositivi in standby. Quello del telefono sul comodino, il cavo del computer nello studio, l’alimentatore del tablet in salotto: se restano nella presa senza caricare nulla, consumano poco, certo.

Ma per sette, dieci o quindici giorni non servono a niente. E se sono vecchi, non originali o tendono a scaldarsi, meglio staccarli senza pensarci troppo. La regola pratica, ripetuta da molti tecnici del settore elettrico, è semplice: se non deve caricare nulla, va tolto dalla presa.

Stesso discorso per televisori, console, decoder, stampanti, monitor e impianti audio. In molte case finiscono tutti nella stessa ciabatta elettrica, magari nascosta dietro il mobile del soggiorno e piena di adattatori. Prima di partire conviene chinarsi, guardare davvero cosa c’è collegato e spegnere tutto ciò che non serve.

Caricabatterie, ciabatte e standby: i consumi invisibili da tagliare

Il modo standby mantiene un consumo basso ma continuo e lascia gli apparecchi attaccati alla rete, anche in caso di picchi di tensione. Una ciabatta vecchia, carica di spine e alimentatori, non è esattamente quello che si vorrebbe lasciare in una casa vuota.

Staccare caricabatterie e dispositivi in standby prima di partire aiuta a ridurre consumi e rischi elettrici in casa vuota.

Diverso il discorso per il router Wi-Fi. Molti pensano di spegnerlo per risparmiare energia, e in alcuni casi può anche avere senso. Ma solo se in casa non c’è nulla che dipende da Internet durante l’assenza. Se sono presenti telecamere di sicurezza, allarme connesso, videocitofono smart, sensori di movimento o dispositivi domotici controllabili da remoto, togliere corrente al router significa isolarli. Proprio nel momento in cui la casa resta incustodita.

Se il router deve rimanere acceso, meglio lasciarlo in un punto arieggiato, senza libri, stoffe o scatole sopra, e possibilmente collegato a una presa con protezione da sovratensioni. Anche telecamere e allarme domestico vanno controllati qualche ora prima della partenza, non quando si è già sulla porta: connessione attiva, notifiche funzionanti, batterie tampone cariche dove previste. Una prova veloce dall’app, magari mentre si è ancora in cucina con il caffè sul fuoco, evita una delle scoperte più fastidiose: accorgersi in autostrada che il sistema non risponde.

Cucina e piccoli elettrodomestici: il controllo da fare prima di chiudere casa

La cucina è il posto in cui si dimentica più facilmente qualcosa. Il frigorifero deve restare acceso se contiene alimenti. Congelatore e frigo vuoti, invece, possono essere gestiti in altro modo, seguendo le istruzioni del produttore e lasciando gli sportelli aperti se vengono spenti, così da evitare cattivi odori. Tutto il resto merita un passaggio in più: macchina del caffè, tostapane, microonde, friggitrice ad aria, robot da cucina, bollitore, basi di ricarica degli aspirapolvere e piccoli elettrodomestici usati ogni mattina quasi senza pensarci.

Staccarli non rivoluziona la bolletta, almeno non da solo. Però riduce i punti elettrici attivi in una casa dove, per giorni, nessuno potrà intervenire. Un controllo con calma, stanza per stanza, funziona meglio della corsa finale con le chiavi già in mano. In cucina, poi, c’è una precauzione semplice: lasciare libere le prese da alimentatori inutili e controllare che non ci siano cavi schiacciati dietro mobili o mensole. Poco prima di chiudere, molti fanno il giro di gas, acqua e finestre. Alla lista va aggiunto anche il giro delle prese elettriche.

Prese smart e presenza simulata: usi sicuri ed errori da evitare

Le prese smart possono essere utili per simulare una presenza in casa, accendere una lampada verso sera o controllare a distanza un piccolo punto luce. Sono strumenti comodi, soprattutto per chi resta via a lungo e non vuole dare l’idea di un’abitazione vuota per giorni. Ma non tutti gli apparecchi dovrebbero dipendere da una programmazione automatica. Qui serve semplicemente buon senso.

Meglio evitare di collegare a prese smart stufe, ferri da stiro, tostapane, piastre, apparecchi di calore o dispositivi ad alto assorbimento che richiedono controllo diretto. Durante le ferie, l’uso più sicuro resta quello con lampade, piccole luci interne o routine semplici, senza carichi pesanti. Prima di partire conviene dare un’occhiata anche all’app: orari impostati, fuso corretto, rete funzionante. Alla fine la distinzione è chiara: ciò che protegge la casa o conserva cibo può restare acceso, se necessario e ben installato. Tutto il resto, se non serve mentre non c’è nessuno, è meglio spegnerlo o staccarlo.