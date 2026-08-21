Furti durante le ferie estive: gli acquisti hi-tech per proteggere la casa dai ladri quando si va in vacanza

Con l’avvio delle ferie estive, molte famiglie italiane corrono ai ripari e acquistano gadget hi-tech per proteggere la casa dai ladri prima di partire. Succede soprattutto nelle grandi città e nelle località che ad agosto si svuotano. L’idea è semplice: controllare l’abitazione anche da lontano, ricevere un avviso sul telefono e intervenire in fretta in caso di intrusione, guasto o movimento sospetto.

Perché la sicurezza domestica è diventata smart

La sicurezza domestica smart non è più roba da appassionati di tecnologia. Negli ultimi anni, tra telecamere wireless, sensori per porte e finestre, serrature connesse e app dedicate, il controllo della casa è diventato una pratica normale per chi parte anche solo pochi giorni. Prima si pensava soprattutto a porte blindate, inferriate e vicini di fiducia. Oggi a tutto questo si aggiunge un sistema che può mandare una notifica sullo smartphone alle 3 del mattino, mentre si è in albergo o al mare.

Secondo l’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, i dispositivi per la protezione della casa — videocamere, sensori e serrature intelligenti — continuano a spingere il mercato della Smart Home, con una crescita del 30% rispetto al 2022 e del 20% rispetto al 2021. Numeri che dicono una cosa chiara: non è solo una moda. È anche un’esigenza concreta, perché una perdita d’acqua, una finestra rimasta aperta o un movimento davanti all’ingresso possono essere controllati in pochi secondi dal telefono.

Telecamere, sensori e allarmi: cosa controllare da remoto

Tra gli acquisti più cercati dagli italiani ci sono le telecamere di videosorveglianza, scelte soprattutto per tenere d’occhio ingressi, balconi, garage e pianerottoli interni. Secondo i dati raccolti da idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, negli ultimi dodici mesi le telecamere hanno pesato per il 48,5% delle ricerche nel settore della sicurezza domestica.

Seguono i sistemi di allarme, con l’8%, le centraline domotiche, al 5,5%, e le casseforti, al 2,5%. Una classifica che mostra una preferenza netta: vedere cosa succede, anche quando si è lontani. Le funzioni più richieste sono quelle davvero utili: notifiche in tempo reale, visione notturna, rilevamento del movimento, audio bidirezionale e registrazione su memoria locale o cloud.

Il punto è questo: un dispositivo non deve solo riprendere, deve permettere di reagire subito. Anche i sensori per porte e finestre fanno la loro parte, perché segnalano aperture inattese e possono far partire sirene, luci o avvisi sul telefono. Le centraline domotiche, invece, mettono insieme più dispositivi: allarme, tapparelle, luci e videocamere. Una piccola cabina di regia domestica, senza troppe complicazioni.

Prezzi in calo e bonus sicurezza: quando conviene acquistare

La diffusione dei gadget hi-tech per la casa passa anche dai prezzi, oggi in diversi casi più abbordabili rispetto al passato. Dall’analisi di idealo sugli ultimi dodici mesi, confrontati con i dodici mesi precedenti, emerge un calo medio in varie categorie della sicurezza domestica smart: i dispositivi di registrazione sono scesi del 51%, le centraline domotiche del 18%, i sensori del 7%, i rilevatori di movimento del 6% e le telecamere di sorveglianza del 5%.

Un ribasso che, in una fase di rincari diffusi, può pesare nella scelta finale. Il portale segnala anche che il momento dell’acquisto conta. Tra il periodo più caro e quello più conveniente dell’anno, il risparmio massimo medio per i dispositivi di registrazione può arrivare al 39,5%, pari a circa 190 euro. Per le centraline domotiche il margine indicato è intorno al 28,5%, mentre per i sensori si aggira sul 17,5%.

A questo si aggiunge il bonus sicurezza 2024, che prevede una detrazione fiscale del 50% sulle spese per interventi destinati a rendere più sicura l’abitazione, senza obbligo di ristrutturazione edilizia. Rientrano, secondo la normativa fiscale, allarmi, sistemi antifurto, videosorveglianza e altri interventi contro atti illeciti. Prima di comprare, però, meglio controllare requisiti, pagamenti tracciabili e documenti da conservare.

La checklist prima di partire: dispositivi, app e impostazioni da verificare

Prima di chiudere la porta e mettersi in viaggio, la tecnologia per proteggere casa in vacanza va controllata come si fa con gas, finestre e chiavi. Le telecamere smart devono essere collegate al Wi-Fi, aggiornate e puntate sui punti più delicati: ingresso, corridoio, balcone accessibile, garage. Meglio fare anche una prova dall’esterno, dal marciapiede o dall’auto, per capire se lo streaming funziona davvero lontano dalla rete di casa.

Bastano pochi minuti, ma possono evitare brutte sorprese. Stesso discorso per app di sicurezza, batterie, notifiche e permessi sullo smartphone. Se un sensore funziona a pila, conviene cambiarla prima della partenza, soprattutto se l’app segnala carica bassa.

Le notifiche push non devono essere silenziate per errore, e l’accesso all’app va protetto con una password robusta o con l’autenticazione a due fattori. Chi usa luci o tapparelle connesse può programmare accensioni serali, senza però ripetere ogni giorno gli stessi orari. Infine resta una regola vecchia, ma sempre valida: evitare di annunciare sui social che la casa è vuota. La domotica contro i furti aiuta, certo. Ma non sostituisce il buon senso. Anche in vacanza.