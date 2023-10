Casa SPLENDENTE con il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti in OFFERTA TOP

Se hai sempre desiderato una casa pulita e ordinata senza dover fare sforzi eccessivi, l’iRobot Roomba Combo i5 è la risposta ai tuoi desideri. E ora puoi ottenerlo su Amazon a soli 379,90€ , con uno sconto del 8%!

Non perdere questa opportunità di trasformare la pulizia domestica in un’esperienza senza stress. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili.

Tutte le Specifiche Tecniche dell ‘iRobot Roomba Combo i5

L’iRobot Roomba Combo i5 è un robot aspirapolvere 2-in-1 che offre prestazioni eccezionali e una serie di funzionalità avanzate per semplificare la pulizia della tua casa.

Eccco le sue caratteristiche di punta:

Sistema di pulizia a 3 fasi: Questo robot utilizza un sistema di pulizia a 3 fasi che solleva, aspira e filtra lo sporco e i detriti dai tuoi pavimenti. I pennelli in gomma multi-superficie catturano anche i peli degli animali domestici e le particelle più piccole.

Navigazione intelligente: L’iRobot Roomba Combo i5 è dotato di navigazione intelligente che gli consente di mappare la tua casa e pulire in modo efficiente, evitando ostacoli e passando automaticamente dai pavimenti duri ai tappeti.

App Mobile: Puoi controllare il tuo Roomba da remoto utilizzando l’app mobile iRobot Home. Puoi avviare la pulizia, programmare gli orari e persino ricevere notifiche quando il lavoro è stato completato.

Compatibile con gli Assistenti vocali: Questo robot è compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, il che significa che puoi semplicemente chiedere di avviare la pulizia senza dover alzare un dito.

Autonomia e ricarica: Il Roomba Combo i5 ha un’ottima autonomia e può pulire diverse stanze con una singola carica. Quando la batteria è scarica, ritorna automaticamente alla sua stazione di ricarica.

L’iRobot Roomba Combo i5 rappresenta il futuro della pulizia domestica. Con la sua tecnologia avanzata, la pulizia della casa diventa un gioco da ragazzi. Non dovrai più preoccuparti di aspirare o pulire, lascia che Roomba lo faccia per te in modo efficiente e preciso. A soli 379,90€ su Amazon, con uno sconto dell’8%, questa è un’opportunità da non perdere per migliorare la qualità della tua vita e dedicare più tempo alle cose che ami fare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.