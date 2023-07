Casa splendente AL MINIMO SFORZO con il Robot aspirapolvere in MEGA OFFERTA

Non c’è niente di più rilassante che tornare a casa e trovare pavimenti puliti e liberi da polvere e detriti! Se stai cercando un modo pratico ed efficiente per mantenere la tua casa pulita senza dover dedicare tempo ed energie, devi assolutamente avere il Robot Aspirapolvere LEFANT. Oggi questo gioiellino è in offerta su Amazon a soli 149,99€, con uno sconto del 39% e un coupon aggiuntivo di sconto pari a 20€.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere LEFANT: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere LEFANT è progettato per semplificare le operazioni di pulizia domestica. Con la sua tecnologia avanzata e le sue caratteristiche intelligenti, questo dispositivo si prenderà cura della pulizia dei tuoi pavimenti in modo efficace e autonomo.

Ecco le specifiche tecniche più importanti del Robot Aspirapolvere LEFANT:

Sistema di navigazione intelligente : grazie al sistema di navigazione intelligente, il robot aspirapolvere è in grado di mappare la tua casa e avviare un percorso di pulizia ottimale. Eviterà gli ostacoli e raggiungerà anche gli angoli più difficili da pulire.

Potente aspirazione : Il Robot Aspirapolvere LEFANT è dotato di un potente motore che garantisce un’aspirazione efficace e rimuove polvere, peli degli animali domestici e detriti di ogni genere dai tuoi pavimenti. Potrai dire addio alla fatica di passare l’aspirapolvere manualmente.

Modalità di pulizia personalizzabili : Il robot aspirapolvere offre diverse modalità di pulizia tra cui scegliere, come pulizia automatica, pulizia spot e pulizia dei bordi. Potrai adattare il tuo funzionamento alle tue esigenze e ottenere una pulizia mirata e precisa.

Controllo tramite app : grazie all’applicazione dedicata, potrai controllare e programmare il Robot Aspirapolvere LEFANT direttamente dal tuo smartphone. Potrai impostare orari di pulizia, controllare lo stato del robot e monitorare le attività di pulizia in tempo reale, anche quando sei lontano da casa.

Autonomia e ricarica automatica : Il robot aspirapolvere ha un’autonomia fino a 150 minuti, consentendogli di pulire ampie superfici senza interruzioni. Quando la batteria è scarica, il robot tornerà automaticamente alla sua base di ricarica e riprenderà la pulizia una volta che sarà nuovamente carico.

Ad oggi il Robot Aspirapolvere LEFANT è disponibile su Amazon a soli 149,99€ con uno sconto del 39%. Corri a fare il tuo ordine per avere una casa sempre pulita al minimo sforzo!

