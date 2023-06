Casa SEMPRE al sicuro con il Videocitofono wireless: oggi in OFFERTA SPECIALE su Amazon

Tieni in sicurezza casa e mantieni sempre un occhio sulle persone che si avvicinano alla tua porta con questo gioiellino! Si tratta del Videocitofono wireless eufy security, un dispositivo di sorveglianza di alta qualità disponibile su Amazon a soli 129,99€ con uno sconto del 35%.

La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Sicurezza garantita con il Videocitofono wireless eufy security

Il videocitofono wireless eufy security è un modo innovativo per proteggere la tua casa. Con la sua telecamera HD integrata, ti offre una visione chiara e dettagliata di chiunque si avvicini alla tua porta, consentendoti di prendere decisioni informate sulla sicurezza. Non importa se sei a casa o fuori: sarai sempre in grado di monitorare l’accesso alla tua abitazione.

Le specifiche tecniche di questo videocitofono wireless sono impressionanti. La telecamera HD cattura immagini nitide e definite, consentendoti di vedere ogni dettaglio dei visitatori. Inoltre, è dotata di visione notturna per garantire una sorveglianza affidabile anche nelle ore più buie. Grazie al suo angolo di visione di 160 gradi, potrai monitorare un’ampia area intorno alla tua porta.

La facilità d’uso è un elemento fondamentale del videocitofono eufy security. L’installazione è semplice e senza complicazioni: basta collegare la stazione interna alla tua rete Wi-Fi e montare la telecamera esterna vicino alla porta. Potrai controllare tutto tramite l’app dedicata sul tuo smartphone, ricevendo notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il campanello o si avvicina alla tua porta.

La batteria integrata di lunga durata garantisce un funzionamento continuo senza preoccuparti di doverla ricaricare frequentemente. Inoltre, il videocitofono wireless eufy security è resistente agli agenti atmosferici, quindi potrai contarci anche nelle condizioni meteorologiche avverse.

Ad oggi il videocitofono wireless eufy security è disponibile su Amazon a soli 129,99€ con uno sconto del 35%. Non lasciarti scappare l’alleato perfetto per mantenere una sicurezza costante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.