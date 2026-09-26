Casa intelligente, frigoriferi spenti all'improvviso e alimenti compromessi: cosa sta accadendo

Il guasto è arrivato nel momento peggiore: alla vigilia di Chuseok, la festa familiare più importante del Paese, quando molte case avevano già i frigoriferi pieni. A riportare il caso sono stati ZDNet Korea, Tom’s Hardware e altri media specializzati.

Secondo la ricostruzione fornita dalla stessa azienda, all’origine del problema ci sarebbe una versione di test interna del firmware, inviata per sbaglio a utenti reali tramite SmartThings, la piattaforma con cui Samsung gestisce gli elettrodomestici connessi. In pratica, un pacchetto che non doveva uscire dai laboratori è finito nelle cucine dei clienti, colpendo una linea di apparecchi di fascia alta.

Samsung ha spiegato che il software era stato distribuito per errore e che l’invio è stato bloccato dopo i primi reclami. Un portavoce di Samsung Electronics, citato da Cybernews, ha detto che l’azienda stava lavorando per risolvere il problema prima dell’inizio del ponte festivo. Al momento, però, non ci sono dati ufficiali sul numero esatto di frigoriferi coinvolti. Secondo Cryovex, Samsung non ha pubblicato l’elenco dei numeri di serie interessati e non ha confermato quante unità siano rimaste inutilizzabili. Le stime circolate sui media non coincidono: alcuni parlano di centinaia di casi, altri, come Tom’s Hardware, riferiscono di migliaia di utenti presenti nei forum ufficiali del marchio con segnalazioni simili.

Bespoke AI 4-Door fuori uso: niente freddo, porta bloccata e luce spenta

I problemi hanno riguardato soprattutto i Bespoke AI 4-Door, modelli lanciati dal 2024 e venduti, secondo Futurism, a prezzi vicini ai 4.000 dollari. Dopo l’aggiornamento, diversi frigoriferi hanno smesso di raffreddare. In alcuni casi la porta automatica non si apriva più e la luce interna restava spenta. Tre segnali insieme, impossibili da liquidare come un piccolo malfunzionamento. Una cliente, secondo i media locali, ha raccontato di essere rientrata a casa intorno alle 19 e di aver trovato il frigorifero in condizioni anomale: porta non reattiva, interno buio, temperatura in salita.

Un frigorifero smart pieno di alimenti con la porta aperta, mentre un utente controlla lo smartphone: l’immagine richiama il tema dei guasti da aggiornamento.

Ha provato a riavviarlo più volte, senza successo. A quel punto ha chiamato l’assistenza. Samsung, secondo PC Guide, ha escluso un difetto hardware e anche un guasto generale della piattaforma SmartThings. La causa, ha chiarito l’azienda, sarebbe limitata al pacchetto software inviato per errore. Una spiegazione tecnica. Ma per chi si è trovato il frigorifero spento, il risultato è stato molto più semplice: un elettrodomestico costoso, inutilizzabile proprio quando serviva di più.

Cibo buttato e rabbia online alla vigilia di Chuseok

Il guasto è emerso due o tre giorni prima di Chuseok, che nel 2026 cade tra il 24 e il 26 settembre. Molte famiglie sudcoreane avevano già riempito i frigoriferi con il cibo per le riunioni familiari: carne, pesce, piatti preparati in anticipo. In Corea del Sud, in quei giorni, un frigorifero che smette di funzionare non è un dettaglio domestico.

Nei forum di Samsung Members e sui social sono arrivati in poche ore messaggi di utenti furiosi. “Ho buttato 20 chili di cibo marcio oggi, come dovrei passare il feriado adesso?”, ha scritto un cliente citato da Tom’s Hardware. Altri hanno parlato di anguilla, carne pregiata e pietanze per la festa ormai compromesse.

Secondo il quotidiano sudcoreano SBS, alcuni proprietari hanno provato a mettere ghiaccio secco nei frigoriferi guasti per guadagnare tempo in attesa dei tecnici. Una soluzione d’emergenza, non sempre facile da trovare e comunque insufficiente per chi aveva già conservato grandi quantità di alimenti freschi. A quel punto il problema non era più solo informatico: era diventato molto concreto. Cosa salvare, cosa buttare, chi deve pagare.

Tecnici in servizio, schede madri da cambiare e rimborsi ancora da chiarire

Per rispondere alle richieste, Samsung ha annunciato un servizio di guardia durante il fine settimana del 26 e 27 settembre, con interventi urgenti per i clienti colpiti dal guasto, secondo SBS. L’azienda ha invitato gli utenti a spostare gli alimenti in borse frigo, contenitori refrigerati o altri apparecchi funzionanti, in attesa della visita dei tecnici. Secondo Tom’s Hardware, le squadre di assistenza hanno iniziato a sostituire le schede madri dei frigoriferi danneggiati.

Alcune riparazioni, però, potrebbero richiedere più tempo del previsto, anche oltre l’inizio delle celebrazioni. Ed è questo uno dei punti che ha fatto crescere la protesta: molti clienti avevano acquistato un elettrodomestico connesso e costoso, ma si sono ritrovati senza raffreddamento per un errore arrivato da remoto, senza alcun controllo da parte loro. Resta poi aperto il tema dei rimborsi per il cibo perduto.

Samsung ha fatto sapere che sta valutando forme di compensazione, ma non ha ancora indicato importi, modalità di richiesta o tempi. Intanto il caso riporta al centro una domanda scomoda: quanto possono dipendere gli elettrodomestici essenziali dagli aggiornamenti a distanza? Comodi quando funzionano. Molto meno quando un firmware sbagliato entra in cucina e spegne il frigorifero.