Carta di identità elettronica, ti sei mai chiesto a cosa serve il PIN e come usarlo?

Dal 19 gennaio 2026, in Italia, molti cittadini che usano i servizi digitali della Pubblica amministrazione possono scegliere la Carta d’identità elettronica al posto dello SPID per entrare nei portali pubblici, dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Senza abbonamenti e con una procedura gestita dal Ministero dell’Interno.

Il tema è diventato più concreto dopo la decisione di alcuni gestori SPID di introdurre costi annuali: non tutti, va precisato, ma abbastanza da spingere famiglie, pensionati e professionisti a cercare un’alternativa. La CIE, con PIN, app e dispositivi adatti, può già fare questo lavoro.

In concreto, quando su un sito pubblico compare il pulsante “Entra con CIE”, il cittadino può farsi riconoscere senza passare da un gestore privato, come accade invece con lo SPID. Per l’utente il risultato cambia poco: si entra nel proprio fascicolo, si consulta una pratica, si invia una domanda.

Cambia però il meccanismo. Lo SPID usa credenziali digitali gestite da operatori autorizzati; la CIE si basa sulla carta fisica, sul chip e sui codici personali consegnati al rilascio. “Conviene provarla prima di averne bisogno”, ha spiegato Altroconsumo nella sua guida. Il punto è semplice: meglio non accorgersi di aver perso il PIN davanti a una scadenza fiscale o sanitaria.

Perché la CIE può sostituire lo SPID nei servizi pubblici online

Per usare la CIE online servono poche cose, ma devono esserci tutte. Prima di tutto una Carta d’identità elettronica valida. Poi i codici PIN e PUK, consegnati in due parti: la prima metà viene data dal Comune, di solito nella ricevuta cartacea rilasciata allo sportello; la seconda arriva nella busta con la carta, recapitata a casa.

Accesso ai servizi online della PA con carta d’identità elettronica e smartphone, con portale aperto sul laptop.

È un dettaglio che pesa più di quanto sembri. C’è chi conserva la carta ma non la ricevuta, chi ritrova la busta dopo mesi in un cassetto e non sa che lì dentro c’è una parte dei codici. Per accedere da telefono serve uno smartphone con tecnologia NFC e l’app ufficiale CIE ID, disponibile per Android e iPhone. Da computer, invece, occorrono un lettore di smart card contactless e il software indicato dal Ministero dell’Interno. La CIE non richiede una vera attivazione preventiva su un altro portale: dal punto di vista tecnico è già pronta. Diventa però davvero utilizzabile quando si fa il primo accesso con il PIN completo.

Lo smartphone è la strada più veloce per usare la Carta d’identità elettronica. Si apre il sito del servizio pubblico, si sceglie “Accedi con CIE” e si viene rimandati all’app CIE ID. A quel punto si inserisce il PIN, si avvicina la carta al retro del telefono — nel punto in cui si trova il sensore NFC, diverso da modello a modello — e si attende la lettura del chip. Se tutto va liscio, l’accesso viene autorizzato in pochi secondi.

La prima configurazione dell’app richiede un po’ più di attenzione. Per i livelli di sicurezza 1 e 2 bisogna creare un account, inserire i dati personali, scegliere una password, confermare l’identità con codici temporanei e impostare un codice di sblocco dell’app di sei caratteri. Per il livello 3, quello richiesto dai servizi più sensibili, bisogna anche registrare fisicamente la CIE sul telefono, usando il PIN completo e la lettura tramite NFC.

Da computer il percorso è simile, ma meno immediato: si collega il lettore contactless al pc, si installa il software ufficiale, si sceglie “Entra con CIE”, si digita il PIN e si appoggia la carta sul lettore. C’è anche una via di mezzo: se sul telefono è già presente l’app CIE ID, si può inquadrare il QR code mostrato sullo schermo del pc e autorizzare l’accesso dallo smartphone, continuando poi a navigare dal computer.

Errori frequenti, codici smarriti e controlli di sicurezza da conoscere

I problemi più comuni sono sempre gli stessi: PIN dimenticato, troppi tentativi sbagliati, carta che il telefono non legge, codici finiti chissà dove. Non significa, però, perdere per sempre l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Le procedure ufficiali prevedono il recupero dei codici, lo sblocco tramite PUK o, se necessario, la richiesta di una nuova CIE al Comune. Anche i controlli di sicurezza possono variare da un servizio all’altro. Per alcune operazioni basta un livello più semplice; per altre, come pratiche sanitarie o fiscali più delicate, può essere richiesto il livello 3, con carta fisica e PIN.

L’utente non deve scegliere: è il sistema a stabilire cosa serve. Ma avere con sé la Carta d’identità elettronica, conoscere i codici e aver già configurato l’app evita molti intoppi. Il consiglio più pratico resta uno: fare una prova su un servizio semplice, magari accedendo al proprio profilo su un portale pubblico. Meglio farlo prima.