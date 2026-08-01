Usare SPID può rendere più rapida la prenotazione della Carta d’identità elettronica, ma non garantisce automaticamente di trovare un appuntamento immediato.

Il portale Prenotazioni CIE del Ministero dell’Interno permette di cercare una sede disponibile, scegliere giorno e orario e gestire la richiesta online nei Comuni che hanno attivato il servizio. L’identità digitale evita registrazioni più macchinose, ma le date realmente prenotabili dipendono sempre dal calendario aperto dal singolo ufficio comunale.

Come entrare nel portale e cercare un appuntamento

Per iniziare bisogna raggiungere il portale ufficiale Prenotazioni CIE e accedere all’area riservata ai cittadini. La schermata consente di entrare con SPID, con la Carta d’identità elettronica oppure, per chi possiede già le vecchie credenziali del servizio, con codice fiscale e password. L’accesso crea un’utenza necessaria per gestire gli appuntamenti attivi.

Dopo l’autenticazione si seleziona il Comune e si controllano le sedi disponibili. Se l’ente utilizza la piattaforma ministeriale, il sistema mostra il calendario degli appuntamenti predisposto dall’ufficio. Non tutti i Comuni, però, gestiscono le prenotazioni nello stesso modo: alcuni aderiscono ad Agenda CIE, altri utilizzano portali locali, numeri telefonici o accesso diretto allo sportello.

Quando non compare alcuna data, conviene controllare periodicamente il calendario, perché possono essere pubblicati nuovi posti o liberarsi appuntamenti cancellati. È utile verificare anche il sito istituzionale del Comune, dove possono essere indicate aperture straordinarie, giornate senza prenotazione o modalità riservate alle urgenze documentate.

Cosa preparare prima di presentarsi allo sportello

La prenotazione online non sostituisce la richiesta effettuata davanti all’operatore comunale. Nel giorno stabilito bisogna presentarsi con una fototessera conforme, la vecchia carta in caso di rinnovo o deterioramento e il codice fiscale o la tessera sanitaria. In caso di primo rilascio serve un altro documento valido oppure, quando manca, la presenza di due testimoni.

Durante la pratica vengono verificati i dati anagrafici, acquisite le impronte digitali quando previste e scelta la modalità di consegna. La nuova CIE può essere spedita a un indirizzo indicato oppure ritirata presso il Comune, anche attraverso una persona delegata comunicata durante la richiesta. Il documento viene normalmente consegnato entro sei giorni lavorativi.

Il costo nazionale di emissione è pari a 16,79 euro, al quale il Comune può aggiungere diritti fissi e di segreteria. Modalità e momento del pagamento variano da un’amministrazione all’altra, quindi è prudente leggere le istruzioni locali prima dell’appuntamento per evitare di arrivare senza ricevuta o metodo di pagamento accettato.

Scadenze, durata della CIE e regole da controllare

La durata della carta dipende dall’età del titolare: è di tre anni per i bambini sotto i tre anni, cinque anni dai tre ai diciotto anni e, per i maggiorenni, arriva fino a dieci anni, con scadenza adeguata al compleanno secondo le regole previste. Le fonti ufficiali attualmente consultabili non riportano una durata illimitata generalizzata per gli over 70.

Un’altra scadenza importante è quella del 3 agosto 2026: da questa data le carte d’identità cartacee cessano in generale di essere valide, indipendentemente dalla scadenza stampata, salvo le limitate disposizioni transitorie previste per alcuni rapporti contrattuali già avviati. Chi possiede ancora il vecchio documento dovrebbe quindi richiedere per tempo la versione elettronica.

SPID resta dunque una scorciatoia utile per entrare nel sistema e controllare rapidamente le disponibilità, ma non crea nuovi posti in agenda. Il metodo più efficace è combinare accesso digitale, controlli frequenti e verifica delle indicazioni comunali, senza affidarsi a date o agevolazioni non confermate dai canali ufficiali.