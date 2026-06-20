Carta di identità elettronica, cambiano le funzioni Microchip e Pin: cosa si può fare

La carta d'identità non è più soltanto un documento da esibire, ma una chiave d'accesso ai servizi online. Con l'addio ormai vicino al vecchio formato cartaceo, vale la pena capire come sfruttarne davvero le funzioni digitali.
La carta d'identità non è più soltanto un documento da esibire, ma una chiave d'accesso ai servizi online. Con l'addio ormai vicino al vecchio formato cartaceo, vale la pena capire come sfruttarne davvero le funzioni digitali.
Valentina Giungati
Pubblicato il 20 giu 2026
Carta di identità elettronica, cambiano le funzioni Microchip e Pin: cosa si può fare

La Carta d’Identità Elettronica, la CIE, integra un microchip contactless che la trasforma in uno strumento di identità digitale, al pari di SPID e della tessera sanitaria. Grazie a questo chip è possibile accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione selezionando l’opzione “Entra con CIE”, dall’app IO ai portali di INPS e Agenzia delle Entrate, autenticandosi avvicinando la carta al telefono tramite NFC. Nei rapporti tra privati, inoltre, il microchip vale anche come firma elettronica avanzata.

Il passaggio non è un dettaglio, perché ha una scadenza precisa. Secondo le comunicazioni del Ministero dell’Interno, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, anche se sul documento compare una data di scadenza successiva, e la versione elettronica diventerà lo standard. La sostituzione può essere richiesta da subito e non viene trattata come un duplicato, quindi non comporta il raddoppio dei diritti di segreteria normalmente previsto per i rinnovi anticipati.

CIE: a cosa servono le funzioni Microchip e Pin

Per usare davvero la carta come chiave digitale servono però due codici: il PIN e il PUK. Il PIN è il codice che autorizza l’accesso ai servizi online e si inserisce ogni volta che un servizio richiede l’autenticazione con la CIE; il PUK serve invece a sbloccare il PIN nel caso in cui venga inserito in modo errato per tre volte consecutive, e a impostarne uno nuovo. La prima metà di entrambi i codici viene consegnata allo sportello al momento della richiesta, la seconda arriva insieme alla carta.

CIE: a cosa servono le funzioni Microchip e Pin-melablog.it

Qui sta il punto pratico più importante, e va maneggiato con prudenza. Il PIN si blocca dopo tre inserimenti errati e per sbloccarlo serve il PUK; quest’ultimo, a sua volta, si blocca in modo irreversibile dopo dieci tentativi sbagliati. Se si esauriscono i tentativi del PUK, la carta resta valida come documento fisico ma perde la funzione di autenticazione digitale, e l’unica strada diventa richiedere una nuova CIE al Comune. La regola d’oro, quindi, è non tentare codici a caso.

Se PIN e PUK sono andati smarriti, ci sono modi per recuperarli. Il PIN può essere modificato e reimpostato direttamente dall’app CieID, nella sezione “Gestione carta”. Il PUK, che non è modificabile, può essere recuperato sempre dall’app tramite l’apposita funzione, ma solo se al momento della richiesta della carta sono stati comunicati al Comune un’email o un numero di cellulare. In assenza di recapiti aggiornati, occorre recarsi in un qualsiasi Comune e chiedere la ristampa dei codici.

Conviene fare questa verifica prima di trovarsi nell’urgenza, perché scoprire che i codici mancano proprio mentre serve una prenotazione sanitaria o una pratica fiscale trasforma un servizio online in una nuova corsa allo sportello. Vale la pena recuperare la ricevuta comunale e la busta arrivata con la CIE, controllare di avere PIN e PUK a portata di mano e che i contatti collegati alla carta siano ancora attivi. Da segnalare, infine, una novità per chi ha più di 70 anni: in base al decreto PNRR la CIE avrà per loro validità di fatto illimitata.

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