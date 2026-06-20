Carta di identità elettronica, cambiano le funzioni Microchip e Pin: cosa si può fare

La Carta d’Identità Elettronica, la CIE, integra un microchip contactless che la trasforma in uno strumento di identità digitale, al pari di SPID e della tessera sanitaria. Grazie a questo chip è possibile accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione selezionando l’opzione “Entra con CIE”, dall’app IO ai portali di INPS e Agenzia delle Entrate, autenticandosi avvicinando la carta al telefono tramite NFC. Nei rapporti tra privati, inoltre, il microchip vale anche come firma elettronica avanzata.

Il passaggio non è un dettaglio, perché ha una scadenza precisa. Secondo le comunicazioni del Ministero dell’Interno, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, anche se sul documento compare una data di scadenza successiva, e la versione elettronica diventerà lo standard. La sostituzione può essere richiesta da subito e non viene trattata come un duplicato, quindi non comporta il raddoppio dei diritti di segreteria normalmente previsto per i rinnovi anticipati.

CIE: a cosa servono le funzioni Microchip e Pin

Per usare davvero la carta come chiave digitale servono però due codici: il PIN e il PUK. Il PIN è il codice che autorizza l’accesso ai servizi online e si inserisce ogni volta che un servizio richiede l’autenticazione con la CIE; il PUK serve invece a sbloccare il PIN nel caso in cui venga inserito in modo errato per tre volte consecutive, e a impostarne uno nuovo. La prima metà di entrambi i codici viene consegnata allo sportello al momento della richiesta, la seconda arriva insieme alla carta.

Qui sta il punto pratico più importante, e va maneggiato con prudenza. Il PIN si blocca dopo tre inserimenti errati e per sbloccarlo serve il PUK; quest’ultimo, a sua volta, si blocca in modo irreversibile dopo dieci tentativi sbagliati. Se si esauriscono i tentativi del PUK, la carta resta valida come documento fisico ma perde la funzione di autenticazione digitale, e l’unica strada diventa richiedere una nuova CIE al Comune. La regola d’oro, quindi, è non tentare codici a caso.

Se PIN e PUK sono andati smarriti, ci sono modi per recuperarli. Il PIN può essere modificato e reimpostato direttamente dall’app CieID, nella sezione “Gestione carta”. Il PUK, che non è modificabile, può essere recuperato sempre dall’app tramite l’apposita funzione, ma solo se al momento della richiesta della carta sono stati comunicati al Comune un’email o un numero di cellulare. In assenza di recapiti aggiornati, occorre recarsi in un qualsiasi Comune e chiedere la ristampa dei codici.

Conviene fare questa verifica prima di trovarsi nell’urgenza, perché scoprire che i codici mancano proprio mentre serve una prenotazione sanitaria o una pratica fiscale trasforma un servizio online in una nuova corsa allo sportello. Vale la pena recuperare la ricevuta comunale e la busta arrivata con la CIE, controllare di avere PIN e PUK a portata di mano e che i contatti collegati alla carta siano ancora attivi. Da segnalare, infine, una novità per chi ha più di 70 anni: in base al decreto PNRR la CIE avrà per loro validità di fatto illimitata.