CarlinKit3.0 Wireless CarPlay Adapter per auto CarPlay a 89,99 euro

Sempre di più ogni giorno l’infotainment della propria auto diventa compatibile con Apple CarPlay, sistema che permette di gestire il proprio iPhone nell’auto con un sistema operativo vicino a iOS, con stesse funzioni e compatibilità. Purtroppo però non tutte le auto sono compatibili con l’Apple CarPlay Wireless: ecco allora disponibile su Amazon a 89,99€ l’adattatore che vi permetterà di averlo.

Si tratta di un dispositivo, disponibile in colorazione bianca e nera, che permette di rendere compatibili i sistemi già con Apple CarPlay, anche con la sua versione wireless. Per azionarlo basterà inserire il cavo USB (di tipo A o C) dentro la propria auto, e poi collegare il proprio dispositivo Apple al device compatibili (ricordiamo che Apple CarPlay Wireless funziona dall’iOS 7.1 in poi, quindi dall’iPhone 5 fino al 13 Pro Max).

Per il collegamento, il CarlinKit3.0 Wireless CarPlay Adapter si collega con il bluetooth, poi instaura una connessione WiFi e infine stacca il Bluetooth, permettendo da quel momento in poi di sfruttare Apple CarPlay Wireless solo con la connessione wireless.

Prima di acquistare il prodotto, vi invitiamo a capire se la vostra auto è compatibile con Apple CarPlay: per farlo, vi basterà inserire il vostro iPhone e vedere se vi si sbloccherà la possibilità di attivare l’opzione. Una volta confermato questo, allora potrete acquitare il CarlinKit3.0 Wireless CarPlay Adapter e inserirlo, così da non dover portare sempre scomodi cavi nella propria auto.