Caricatore USB a 3 Porte 15W SOTTO I 10 EURO

L’ecosistema Apple è sempre più vasto e multifunzione: basti pensare ad ora che un utente potrebbe avere, senza problemi, un iPhone, un paio di AirPods e un Apple Watch, tre dispositivi che richiedono tre ricariche separate. Ora però, per risolvere, su Amazon è disponibile un caricatore con 3 porte USB da 15W al prezzo di 8,99€.

Il dispositivo in questione è dotato di tre porte USB, e quindi consente di caricare contemporaneamente tre dispositivi. Il design Smart IC rileva automaticamente la tensione di carica ottimale, fornisce la corrente migliore per i dispositivi collegati e grazie alle protezioni integrate proteggono i tuoi dispositivi da eccessiva potenza, surriscaldamento e sovraccarico.

Dotato di dimensioni esigue e di un peso davvero basso (solo 40 grammi), è molto facile da trasportare in borsa o in tasca, rendendosi davvero comodo per ogni tipo di viaggio. Tra le statistiche, una ricarica completa di un iPhone 11 Pro Max impiega solo 2 ore e mezza, contro le 3 ore e mezza degli altri prodotti.

Ovviamente non è pensato solo per iPhone: il fatto che possa gestire la tensione sulle tre porte USB permette di caricare praticamente tutti i dispositivi, basterà inserire un cavo USB su una delle porte.