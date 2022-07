Caricatore Lencent da viaggio con 4 USB: solo 15€

Estate, sole e caldo, tempo di vacanze e avventure in posti lontani. Per questa ragione, ti servirà assolutamente questo caricatore Lencent da viaggio: include tutti i principali standard di presa elettrica del mondo e 4 USB per ricaricare contemporaneamente tutti i tuoi dispositivi, e costa solo 15€ e spicci incluse spedizioni Amazon. Ti tornerà estremamente utile per ricaricare iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch e tutto il resto, dovunque ti trovi.

Il problema di chi viaggia in posti lontani è di trovare una presa che sia compatibile con il proprio caricabatterie. Molti hotel internazionali includono anche prese europee per i propri clienti, ma non capita sempre. E spesso -soprattutto in Sud Est asiatico e negli USA- ci si ritrova in difficoltà.

Una soluzione potrebbe essere quella di comprare un convertitore di presa, ma è una soluzione macchinosa, perché impone di portarsi (e rischiare di dimenticare) un aggeggio in più. Molto meglio risolvere definitivamente con un caricatore che include già tutto.

Come quello di Lencent. È la soluzione a tutti i tuoi problemi di viaggio, soprattutto se vai in UK, USA, Asia e Australia, e per 4 motivi.

Supporta input da 100-240V Include una tecnologia che riconosce i dispositivi collegati e adatta la corrente in uscita per massimizzare la velocità di ricarica Ha dei moduli intercambiabili che ti permettono di collegarlo a qualunque presa in oltre 150 Paesi del mondo. Dispone di4 uscite USB per connettere e ricaricare contemporaneamente fino a 4 dispositivi e accessori.

Insomma, è la soluzione al problema della ricarica, a prescindere da dove andrai, a poco più di 15€ incluse spedizioni. E visto che il grosso è fatto, a questo problema non ti resta che prenotare il volo. E buone vacanze a tutti!