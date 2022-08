Caricatore Auto USB-C da 65W DOPPIO SCONTO

Quando si è in auto e si ha bisogno di ricaricare iPhone, non conviene utilizzare il primo caricatore che capita. La maggior parte dei prodotti in circolazione infatti ha una ricarica troppo lenta che non è sufficiente neppure a coprire i consumi di GPS e mappe aperte. In altri casi, c’è bisogno di caricare più dispositivi in contemporaneamente, ma la porta USB disponibile è solo una. La soluzione per fortuna è semplice: grazie a uno sconto+ Coupon, queste eccellente caricatore da auto con doppia porta USB costa a 29€ e spicci su Amazon.

Importante: per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 15% sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello.

Il Caricatore da Auto Baseus 65W permette di caricare iPhone, iPad o altro gingillo high-tech attraverso la porta USB-A, posta in alto, o la porta USB-C che invece è posta in basso. Grazie alla ricarica veloce, puoi ricaricare perfino un MacBook Pro da 0% al 100% in appena 2 ore, o iPhone13 Pro Max dallo 0% a 60% in meno di mezz’ora.

Elegante e compatto, questo caricatore da auto ha un display frontale che mostra l’erogazione dell’energia in ogni momenti, così da capire a colpo d’occhio la velocità di caricamento del dispositivo. Il caricatore tra l’altro ha misure molto contenute (3,5 centimetri di larghezza e 6,5 centimetri di lunghezza) e un design ultra high-tech che sta bene in qualunque modello di auto.

Dentro la confezione troverete il dispositivo, il manuale d’uso, la scheda della garanzia e, ovviamente, l’imballaggio. Presente anche un servizio clienti in caso di qualunque problema. Questo Baseus 65W è compatibile sia con i veicoli a 12 V che a 24 V. È possibile ricaricare rapidamente iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPhone XS, XS Max, XR, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, Macbook 15.4”, Macbook 16”, iPad Pro 12.9”, iPad Pro 10.5” e iPad Pro 11”.