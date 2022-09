Caricatore 65W USB-C Mac e iPad:(3 porte + cavo) solo 18€

Se ti serviva un caricatore sostitutivo (o aggiuntivo) per MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro o altri dispositivi USB-C, ecco un’ottima occasione per risparmiare. Il Caricatore 65W USB-C compatibile con tutto costa 18€ e spicci grazie a un coupon.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 5% sotto la descrizione del prodotto, prima di infilarlo nel carrello.

Questo caricatoreCaricatore 65W USB-C include una porta USB-C e ha un design in tutto e per tutto ispirato a quello Apple. Ciò significa che non stonerà sulla scrivania, ma in compenso costa meno di un terzo dell’originale.

Dotato di tutte le certificazioni di sicurezza che ci si aspetterebbe da questa classe di prodotti (inclusi CE/FCC), dispone di protezione da cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento. Permette di ricaricare i dispositivi iPhone e USB-C 3 volte più velocemente dei normali caricabatterie: un iPhone 12 arriva al 100% di carica in appena 60 minuti.

È compatibile con MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro e sostanzialmente qualunque altro gingillo USB-C inclusi Lenovo ThinkPad, Chromebook, Huawei MateBook, Dell Latitude, console e così via.

Flessibile e robusto, può resistere a oltre 10.000 torsioni senza danneggiarsi. In più, include un cavo dati USB C da 1,5 M che solo quello ha un valore di 8€.

Acquista ora il Caricatore 65W USB-C a soli 18€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime.