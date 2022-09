A sorpresa, torna al minimo storico l’ottimo caricabatterie wireless ArcHybrid Mag di Spigen da 5000mAh e pensato per iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 (con relative varianti), ovvero gli smartphone di Apple che possono fare affidamento sulla tecnologia MagSafe. Spunta la casella del Coupon e approfitta dello sconto del 35%, solo così pagherai il gadget magnetico solo 32,49 euro (anziché 50 euro).

Comodo, pratico, ma soprattutto perfettamente compatibile con la tecnologia MagSafe, il caricabatterie wireless Spigen ArcHybrid Mag permette di ricaricare al volo il tuo iPhone semplicemente agganciandolo magneticamente sul retro: tempo dell’operazione 1 secondo.

E se il tuo iPhone non ha la bobina magnetica sul retro, niente paura, perché puoi comunque utilizzare il caricabatterie come con qualunque altro power bank. Insomma, hai il meglio dei due mondi ad un prezzo davvero imperdibile.

In più, questo caricabatterie è uno dei pochi a supportare la ricarica veloce MagSafe da 7,5 W; la capacità di 5.000 mAh garantisce fino all’80% in più di carica per iPhone 12 e successivi. Specificatamente progettato per iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14, funziona come detto anche coi modelli precedenti tramite cavo.

Infine ti segnalo che grazie alla ricarica pass-through puoi ricaricare contemporaneamente iPhone e power bank collegando quest’ultimo alla presa elettrica e il gadget allo smartphone. Niente male, vero?