Andare alla ricerca del cavo, dell’alimentatore da parete, di una presa… no, no e no! La soluzione più comoda per ricaricare il proprio smartphone è il caricabatterie wireless, che piazzi lì, sulla scrivania o sul comodino e poi non devi fare altro che appoggiarci sopra il dispositivo. E quello oggi in sconto svolge egregiamente anche il ruolo di supporto per smartphone, per aver sempre tutto a portata di sguardo.

In queste ore puoi acquistare il caricabatterie wireless di Safuel ad un prezzo particolarmente interessante grazie al coupon di 5 euro. Uno sconto non esagerato, è vero, ma perché non approfittarne?

Il caricabatterie wireless da 15W di SAFUEL è compatibile con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi, dunque anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. E il device lo puoi posizionare sia in verticale che in orizzontale, non avrai alcun problema di allineamento con le bobine che sprigionano la potenza della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, questo gadget è ben fatto e gradevole alla vista. Interessante l’indicatore a LED che informa l’utente sullo stato di ricarica e che si adatta alle ore del giorno. Di notte, ad esempio, diventa meno luminoso, in modo da non disturbare il sonno.

All’interno della confezione è incluso anche il cavo da USB-A a USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.

⚡ Ti ricordo che potrebbe trattarsi di una offerta a tempo limitato e che per ottenere lo sconto di 5 euro devi applicare il Coupon. Spunta l’apposita casella prima di aggiungere il prodotto al carrello.