Lo sai vero che il tuo iPhone (a patto che sia almeno del 2017, ndr) è compatibile con la ricarica wireless? E dunque, considerato ciò, ti consiglio di approfittare della straordinaria promozione odierna di Amazon. Il caricabatterie wireless di Satechi è uno dei migliori in circolazione (un brand, una sicurezza), e oggi è scontato addirittura del 45%. Lo paghi quindi solo 19,24€, spedizione inclusa.

Caricabatterie wireless Satechi: oggi risparmi il 45%, grazie ad Amazon

Semplifica e libera dall’ingombro il tuo spazio di lavoro con la praticità della ricarica wireless. Il tappetino di ricarica di ricarica wireless è compatibile con l’uso della custodia, che non superi però i 3mm di spessore. E dunque, non dovrai più rimuovere la custodia protettiva per ricaricare l’iPhone. Ti basterà appoggiarlo sul tappetino per avviare la ricarica.

Con la sua finitura metallica, il gadget di Satechi dimostra robustezza e qualità fin da subito. Il charger integra un cavo USB-C, quindi puoi sfruttare gli alimentatori da parete di cui sei già in possesso per dare il via ad una ricarica ancora più rapida.

Questo caricabatterie a induzione, certificato Qi, supporta tutti i dispositivi Qi certificati. Tra questi troviamo anche iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2a gen., iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, AirPods con custodia di ricarica wireless e gli AirPods Pro. Ma puoi utilizzarlo anche con i più recenti smartphone di Samsung e Google, ad esempio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.