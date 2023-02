Nella community Apple si parla da tempo della tecnologia MagSafe ma, in realtà, quella per iPhone ha fatto il suo debutto solo nel 2020 ed è diversa da quella prevista dai MacBook. iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 infatti nascondono sul retro un particolare circuito che consente l’utilizzo di accessori con aggancio magnetico, come caricabatterie, power bank, tappetini di ricarica, portafogli e così via. A tal proposito, ti segnalo che è attualmente in offerta su Amazon a soli 26,39 euro un pack che include 2 caricabatterie wireless magnetici. Insomma, due al prezzo di uno. E la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Anche quando è a prezzo pieno, questo pack che include ben due caricabatterie magnetici per iPhone (ma compatibile anche con gli AirPods) è davvero incredibile. Considera solo che per portarsi a casa lo stesso prodotto ma a marchio Apple è necessario spendere 49 euro.

Quelli di KDELY sono sono caricabatterie da 15W, quindi garantiscono una spinta in più durante la ricarica che fa risparmiare un bel po’ di tempo. Il cavo è di base è di tipo USB-C ma alla sua estremità presenta anche un adattatore USB-A, quindi li puoi usare con tutti gli alimentatori da parete che hai in casa.

Non è superfluo infine sottolineare che, pur agganciandosi in modo più che saldo al retro di iPhone 12/13/14, questi caricabatterie sono totalmente sicuri. Dispongono infatti di un sistema di sicurezza che previene problematiche come sovraccarichi, sovratensioni e così via.

