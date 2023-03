Ammetto di averlo acquistato in un lampo per non farmelo sfuggire. Ti sto parlando del caricabatterie wireless 3-in-1 di Cellularline, un brand affidabile che sicuramente avrai visto anche in qualche nota catena del settore, come MediaWorld. Questa volta però l’affare è su Amazon, perché lo sconto del 63% ti consente di pagare solo 29,95€ questo charger per iPhone, Apple Watch e AirPods.

Caricabatterie wireless 3-in-1 per iPhone, Apple Watch e AirPods: perché acquistarlo subito (e non solo per lo sconto)

Il Trio Wireless Charger di Cellularline è in grado di ricaricare tutti i dispositivi Apple compatibili con la ricarica wireless: iPhone, AirPods e Apple Watch.

La carica è da 7,5W per gli iPhone e da 3W per gli AirPods con custodie con tecnologia MagSafe. Per quanto riguarda invece la ricarica di Apple Watch, è presente uno slot in cui alloggiare la “pastiglia” originale, ovvero il caricabatterie che hai trovato all’interno della confezione di vendita del tuo smartwatch made-in-Cupertino.

Il caricabatterie wireless 3-in-1 include anche un alimentatore da 20W, quindi potrai utilizzarlo fin da subito.

In termini di design, è molto gradevole. Il tutto è in plastica dura e resistente, di ottima qualità. Del resto, Cellularline è un marchio molto noto, che ha riscosso enorme successo negli anni proprio perché unisce la qualità dei materiali alla convenienza del prezzo.

Per completare l’affare a soli 29,95€ non devi fare altro che aggiungere il prodotto al tuo carrello Amazon. Lo sconto, infatti, è già applicato e non devi quindi inserire codici promozionali o ricardare di spuntare la casella del Coupon. Ti consiglio di fare in fretta, perché le unità a disposizione potrebbero essere poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.