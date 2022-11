Hai messo insieme un ecosistema Apple? Sì? Allora devi assolutamente fare tuo un caricabatterie 3-in-1, come quello di Belkin attualmente scontato del 42% e acquistabile a soli 69,99 euro. Grazie Black Friday!

Belkin, pensa a tutto il suo caricabatterie wireless 3-in-1

Se si sceglie un accessorio Belkin, si va sul sicuro. Si tratta infatti di un marchio su cui la stessa Apple fa totalmente affidamento, tanto da proporre i suoi prodotti anche negli store sparsi per il globo e nel negozio digitale.

Detto ciò, passiamo al caricabatterie wireless che ti consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino senza alcun rischio di vederlo franare sul pavimento.

Come puoi notare dalle immagini riportate in questo articolo, c’è un supporto per ogni singolo dispositivo. Quello più grande è pensato per iPhone, ma in realtà è compatibile con qualsiasi altro smartphone con supporto allo standard Qi. Discorso diverso invece per i charger per gli auricolari wireless e lo smartwatch: la compatibilità è riservata alle proposte Apple.

In termini di potenza e velocità, la ricarica per iPhone arriva a 7,5 watt. Con AirPods e Apple Watch invece si “ferma” a 5W. E se ti preoccupa la sicurezza, spazza via ogni dubbio: Belkin realizza accessori totalmente affidabili.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore con cavo da 1,2 metri. Lo sconto del 42% viene applicato in automatico da Amazon, tu non devi fare altro che aggiungere il caricabatterie wireless 3-in-1 al carrello per completare l’affare a meno di 70 euro. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.