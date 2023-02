Se hai messo insieme un ecosistema Apple, dovresti fare tuo anche un caricabatterie wireless 3-in-1 per ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Oggi in offerta su Amazon trovi quello di Huaqmok (nome complicato, ma poco importa…). Lo puoi acquistare a soli 11,89 euro anziché 28€. Come è possibile? Grazie allo sconto del 15% già visibile e a quello del 50% da applicare manualmente spuntando la casella del coupon.

Caricabatterie wireless 3-in-1: ecco perché dovresti averne uno

Come anticipato poco sopra, il caricabatterie wireless ti consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino senza alcun rischio di vederlo franare sul pavimento (grazie ai piedini in silicone).

Come puoi notare dalle immagini riportate in questo articolo, per dare energia ad iPhone (o un altro smartphone con supporto allo standard Qi, come il Samsung Galaxy S23 Ultra) e agli AirPods, ti basta appoggiarli. Per quanto riguarda invece Apple Watch, devi utilizzare l’apposito supporto, che è anche removibile.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore QC 3.0 con porta USB-A e il cavo da USB-A a USB-C. In alternativa puoi utilizzare anche accessori di cui sei già in possesso, per ottenere ad esempio prestazioni ancora superiori.

📢 Per completare l’acquisto a soli 11€ e spiccioli devi applicare manualmente lo sconto del 50% tramite Coupon (che andrà ad aggiungersi a quello del 15% già visibile nella pagina del prodotto). Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.