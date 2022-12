Se negli anni hai messo insieme un ecosistema Apple, allora dovresti sapere che al tuo “arsenale tech” potresti aggiungere anche un caricabatterie wireless 3-in-1 che ti consente di dare energia in contemporanea ad iPhone, Apple Watch e AirPods. Quanto costa? Solo 22,99 euro grazie al Coupon generosamente offerto da Amazon.

E sì, la consegna è garantita prima di Natale (se lo acquisti ora).

Come anticipato poco sopra, il caricabatterie wireless ti consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino senza alcun rischio di vederlo franare sul pavimento.

Come puoi notare dalle immagini riportate in questo articolo, per dare energia ad iPhone (o un altro smartphone con supporto allo standard Qi, come il Google Pixel 7) e agli AirPods, ti basta appoggiarli. Per quanto riguarda invece Apple Watch, devi utilizzare l’apposito supporto, che è anche removibile.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore QC 3.0 con porta USB-A e il cavo da USB-A a USB-C. In alternativa puoi utilizzare anche accessori di cui sei già in possesso, per ottenere ad esempio prestazioni ancora superiori.

📢 Lo sconto di 12 euro non viene applicato in automatico da Amazon, per ottenerlo devi infatti spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il caricabatterie 3-in-1 al carrello. Solo così potrai completare l’acquisto a 22,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.