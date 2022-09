Se sei in possesso di un iPhone, un Apple Watch e degli AirPods e, quindi, sei totalmente immerso nell’ecosistema Apple, questo utilissimo caricabatterie wireless 3-in-1 fa assolutamente al caso tuo.

Oggi lo puoi acquistare su Amazon approfittando di uno sconto del 15% che porta il prezzo finale a 33,14 euro. Le spedizioni sono gratuite per tutti gli abbonati a Prime.

Lo piazzi sulla scrivania o sul comodino e eviti di avere tra i piedi o in bella vista cavi aggrovigliati. Tutto quello che devi fare è posizionare i tuoi dispositivi – iPhone, Apple Watch e AirPods – sul caricabatterie, al resto ci pensa lui.

Grazie ai suoi contatti magnetici, il supporto di ricarica wireless e il dock possono essere combinati per caricare più dispositivi con un solo cavo o possono essere staccati per un uso separato. Puoi ricaricare lo smartphone anche se con un custodia, l’importante è che non sia eccessivamente spessa.

Questo caricabatterie wireless, è bene sottolinearlo, vanta le certificazioni Qi, CE, ROHS e FCC e ciò significa che ha superato molteplici test di sicurezza. I tuoi dispositivi, così come lo stesso supporto di ricarica, saranno sempre al sicuro.

Nota: il supporto per Apple Watch e AirPods non è compatibile con device simili ma non a marchio Apple. Lo stand per smartphone è invece utilizzabile con qualsiasi dispositivo con supporto allo standard Qi.