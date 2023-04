Hai un iPhone e almeno uno tra Apple Watch e AirPods? Se la risposta è “sì” allora non dovresti perdere altro tempo. Aggiungi subito al carrello Amazon il caricabatterie wireless 3-in-1 di Belkin, attualmente scontato del 40% e quindi acquistabile a soli 71,99€ (anziché 119,99€).

Caricabatterie wireless 3-in-1: Belkin è una sicurezza, oggi anche nel prezzo

Se si sceglie un accessorio Belkin, si va sul sicuro. Si tratta infatti di un marchio su cui la stessa Apple fa totalmente affidamento, tanto da proporre i suoi prodotti anche negli store sparsi per il globo e nel negozio digitale.

Detto ciò, passiamo al caricabatterie wireless che ti consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino senza alcun rischio di vederlo franare sul pavimento.

Come puoi notare dalle immagini riportate in questo articolo, c’è un supporto per ogni singolo dispositivo. Quello più grande è pensato per iPhone, ma in realtà è compatibile con qualsiasi altro smartphone con supporto allo standard Qi. Discorso diverso invece per i charger per gli auricolari wireless e lo smartwatch: la compatibilità è riservata alle proposte Apple.

In termini di potenza e velocità, la ricarica per iPhone arriva a 7,5 watt. Con AirPods e Apple Watch invece si “ferma” a 5W. E se ti preoccupa la sicurezza, spazza via ogni dubbio: Belkin realizza accessori totalmente affidabili.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore con cavo da 1,2 metri.

Un consiglio? Concludi in fretta l’affare perché difficilmente un prodotto a marchio Belkin diventa protagonista di una promozione di tale portata. Questo caricabatterie wireless in particolare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.