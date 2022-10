Pur non essendo una novità degli ultimi tempi, sono ancora tantissimi gli utenti che non hanno ancora provato la semplicità e l’immediatezza della ricarica wireless. Se ti trovi in questa categoria e sei in possesso di un iPhone con supporto allo standard Qi e di un Apple Watch di una qualsiasi generazione, allora dovresti assolutamente approfittare di questa promozione su Amazon: grazie al coupon valido per uno sconto di 7 euro, paghi il caricabatterie wireless 2-in-1 solo 8,99 euro.

Il caricabatterie ha un design molto lineare, senza fronzoli e sfarzosi LED che alla lunga potrebbero anche dare fastidio. È un “tappetino” nero che sta bene ovunque, sulla scrivania o anche sul comodino di fianco al letto. È anche abbastanza sottile, cosa assolutamente non scontata.

Sulla sinistra dispone del caricabatterie per Apple Watch, sulla destra puoi invece posizionare l’iPhone o un altro smartphone che prevede il supporto alla ricarica rapida come il Galaxy Z Flip4 di Samsung o l’appena presentato Google Pixel 7.

Questo caricabatterie wireless 2-in-1 però non è solo bello da vedere. Sì perché quando si ricaricano in contemporanea due o più dispositivi non si scherza mica: il pad oggi in promo a meno di 9 euro integra un sistema di sicurezza che protegge da sovratensioni, cortocircuiti, sbalzi di temperatura e così via. Dunque, puoi cliccare su “aggiungi al carrello” senza alcun timore.

Attualmente le scorte sono disponibili, ma visto il prezzo davvero invitante ti consiglio di procedere rapidamente con l’acquisto. Ti ricordo di spuntare il coupon valido per uno sconto di 7 euro prima di aggiungere il prodotto al carrello. Solo così pagherai solo 8,99 euro (con spedizione gratuita se sei abbonato a Prime).