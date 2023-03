L’utilità di un caricabatterie wireless è fuori discussione e se anche tu sei della stessa opinione, dovresti approfittare di questa offerta. Il super gadget di Iniu ti viene infatti a costare solo 11€ anziché 28€ grazie alla doppia promo di Amazon. Oltre allo sconto del 33% già applicato, puoi risparmiare un ulteriore 40% spuntando manualmente la casella del Coupon. Fantastico, assolutamente fantastico.

Il caricabatterie wireless da 15W di INIU con inclinazione regolabile è compatibile con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi, dunque anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. E il device lo puoi posizionare sia in verticale che in orizzontale, non avrai alcun problema di allineamento con le bobine che sprigionano la potenza della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, questo gadget è ben fatto e gradevole alla vista. Interessante l’indicatore a LED che informa l’utente sullo stato di ricarica e che si adatta alle ore del giorno. Di notte, ad esempio, diventa meno luminoso, in modo da non disturbare il sonno.

All’interno della confezione è incluso anche il cavo da USB-A a USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.

📢 Ricorda che per concludere l’affare a poco più di 10€ devi applicare manualmente il coupon valido per uno sconto aggiuntivo del 40%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al tuo carrello Amazon.

Questo charger potrai utilizzarlo anche con iPhone 15 e 15 Pro, smartphone che Apple presenterà ufficialmente a settembre ma che alcuni render hanno già mostrato nel dettaglio.

