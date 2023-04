Quella che ti segnalo è un’offerta lampo, dunque destinata a terminare nel giro di qualche ora. E poi c’è da tenere d’occhio anche la richiesta (e al momento è stato già superato il 50%). Precisato ciò, ti dico che in super promo c’è il caricabatterie wireless da 15W di INIU: lo sconto del 37% e il coupon valido per un risparmio di 6€ fanno crollare il prezzo finale, portandolo a soli 10,99€. La spedizione, poi, è completamente gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Caricabatterie wireless 15W: prezzo a picco con il doppio sconto, ma è un’offerta lampo!

Il caricabatterie wireless da 15W di INIU è compatibile con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi, quindi anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Interessante il fatto che ti permetta di posizionare il device sia in verticale che in orizzontale, così non avrai alcun problema di allineamento con le bobine necessaria al funzionamento della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, questo gadget è ben fatto e gradevole alla vista. Utile l’indicatore a LED che informa l’utente sullo stato di ricarica e che si adatta alle ore del giorno. Di notte, ad esempio, diventa meno luminoso, in modo da non disturbare il sonno.

All’interno della confezione è incluso anche il cavo da USB-A a USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.

📢 Lo sconto del 37% è davvero invitante, ma ti invito ad agire in fretta, e trova un partner perfetto nel coupon (valido per un ulteriore sconto di 6€, da spuntare manualmente). Ricorda però che si tratta di un’offerta lampo e che, di conseguenza, terminerà nel giro di pochissime ore. Ti consiglio quindi di fare in fretta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.