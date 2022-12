Un caricabatterie wireless è più comodo e immediato rispetto ad uno “cablato”, e su questo ci sono pochi dubbi. Lo piazzi un po’ dove ti pare, sulla scrivania o sul comodino e poi non devi fare altro che appoggiarci sopra lo smartphone. Se anche tu cerchi questo tipo di comodità, ti segnalo che la proposta di INIU da 15W è attualmente in offerta lampo a 18,39 euro.

Trattandosi di una promo “lampo”, è destinata a durare poche ore. E poi c’è da tenere d’occhio la richiesta, ora già molto alta. Quindi ti consiglio di sbrigarti ad aggiungere il caricabatterie wireless da 15W al carrello.

Il caricabatterie wireless da 15W di INIU è compatibile con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi, quindi anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Interessante il fatto che ti permetta di posizionare il device sia in verticale che in orizzontale, così non avrai alcun problema di allineamento con le bobine necessaria al funzionamento della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, questo gadget è ben fatto e gradevole alla vista. Utile l’indicatore a LED che informa l’utente sullo stato di ricarica e che si adatta alle ore del giorno. Di notte, ad esempio, diventa meno luminoso, in modo da non disturbare il sonno.

All’interno della confezione è incluso anche il cavo da USB-A a USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.

📢 Ti ricordo che lo sconto del 42% è legato ad un’offerta lampo, dunque destinata ad avere breve durata e a terminare nel corso della giornata. Approfittane subito per non perdere la ghiotta occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.