Oggi è il giorno fortunato di chiunque sia alla ricerca di un caricabatterie per il proprio smartphone (ma anche tablet, notebook, console da gaming portatile e così via). Ti segnalo infatti un’offerta molto interessante su un prodotto VOLTME, brand più che affidabile. Grazie allo sconto del 20% già applicato da Amazon e all’ulteriore sconto del 15% che ottieni spuntando manualmente la casella del coupon, paghi il caricabatterie USB-C (x2) e USB-A da 65W 33,99€ anziché 50€. La spedizione è ovviamente gratuita se ti abboni a Prime.

Il caricabatterie di VOLTME sfrutta la tecnologia GaN. Ciò si traduce in una esperienza di ricarica più veloce e potente con un gadget che genera meno calore ed è anche super compatto.

Supporta il Power Delivery 3.0 e il Quick Charge 3.0, quindi puoi godere della ricarica rapida tanto con la USB-C quanto con la USB-A. La potenza di ricarica totale di 65W poi viene distribuita in modo intelligente quando ci sono più dispositivi in ricarica. Perché, ovviamente, puoi ricaricare fino a tre device in contemporanea.

Infine, ti segnalo che questo spettacolare caricabatterie USB-C e USB-A integra un chip smart per la sicurezza: sia l’accessorio che i dispositivi in ricarica saranno sempre al sicuro, non devi temere sovraccarichi, sovratensioni, surriscaldamenti e problemi simili.

📢 Per completare l’acquisto a soli 33,99€ devi spuntare manualmente la casella del coupon prima di aggiungere il caricabatterie USB-C e USB-A di Voltme al carrello. Solo così infatti otterrai un ulteriore sconto del 15% che andrà ad aggiungersi a quello del 20% già visibile nella pagina del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.