Hai acquistato un nuovo smartphone (anche iPhone) e nella confezione non hai trovato il caricabatterie? Da anni ormai questo è il nuovo trend, e bisogna quindi adeguarsi. Ti segnalo quindi il caricabatterie da 33W con USB-C, USB-A e display LED di Mrooyi attualmente acquistabile su Amazon a soli 18,49€. Si tratta però di un’offerta lampo, dunque destinata a terminare nel giro di qualche ore. Fossi in te, andrei di corsa ad aggiungerlo nel carrello.

Caricabatterie USB-C e USB-A da 33W: offerta lampo e prezzo TOP

Le dimensioni di questo caricabatterie sono super compatte, con forme morbide: sulla parte bassa trovi una porta USB-C con PD, una porta USB-A con tecnologia QC e, infine, un utile display LED, che ti mostra la potenza di carica in tempo reale.

Da sottolineare la totale sicurezza del gadget. Vanta infatti le certificazioni CE, CCC, FCC e ROHS e include un sistema di sicurezza che previene in modo efficace sovraccarichi, cortocircuiti e danni ai dispositivi in ricarica.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie da 33W è da ritenersi oggi un Best Buy. È compatto, sicuro e compatibile con praticamente tutti i dispositivi mobile in circolazioni, iPhone compreso.

⚡ Ricorda che si tratta di un’offerta lampo. Questo significa che hai poche ore per completare l’acquisto a meno di 19€.

