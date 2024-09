Caricabatterie USB-C da 47W a metà prezzo su Amazon: RISPARMIA IL 50%

Il caricabatterie USB-C da 47W offre una soluzione versatile e potente per ricaricare i tuoi dispositivi. Con la capacità di ricaricare due dispositivi contemporaneamente, questo caricabatterie è dotato di due porte USB-C, una da 27W e l’altra da 20W, che ti permettono di ricaricare sia il tuo iPhone 15 che il tuo iPad allo stesso tempo.

Per chi necessita di una ricarica veloce, il caricabatterie può erogare fino a 45W di potenza tramite una delle due porte USB-C, il che lo rende perfetto per caricare rapidamente un MacBook Air o altri notebook compatibili con USB-C. Questo permette di avere una ricarica ad alta velocità anche per dispositivi più esigenti in termini di energia.

La sicurezza è garantita grazie alla tecnologia avanzata ActiveShield 2.0 di Anker, che protegge i dispositivi monitorando la temperatura oltre 3 milioni di volte al giorno, offrendo una sicurezza maggiore rispetto alla versione precedente, ActiveShield 1.0. Questo sistema intelligente assicura una protezione costante durante la ricarica.

Nonostante la sua potenza, il caricabatterie rimane compatto e leggero, appena più grande di un caricatore standard da 20W. Con una potenza complessiva di 47W, è una soluzione efficiente per chi ha bisogno di un dispositivo portatile ma potente, ideale per la ricarica in movimento o per chi utilizza più dispositivi contemporaneamente.

Oggi, su Amazon, il caricabatterie da 47W di casa Anker viene scontato del 50% e venduto a 19,99€.