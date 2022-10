Se hai smarrito il tuo alimentatore oppure hai acquistato un nuovo iPhone e vuoi affiancargli il partner perfetto, ti segnalo una promozione pazzesca su un caricabatterie USB-C da 30W che passa da 14,99 euro a 7,49 euro. Per approfittare dello straordinario sconto del 50% devi spuntare la casella del Coupon: fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Dietro il caricabatterie USB-C oggi in offerta c’è INIU, un brand particolarmente noto su Amazon e che centinaia di utenti consigliano. È un accessorio compatto, ma le dimensioni non devono trarti in inganno, perché è in grado di sprigionare una potenza di 30W. La ricarica rapida è a portata di palmo.

Lo puoi utilizzare con praticamente tutti i più recenti smartphone sul mercato, iPhone 14 Pro e Galaxy S22 Ultra (ora in super sconto su Amazon) compresi. Non devi porti però dei limiti: il caricabatterie di INIU è infatti compatibile anche con i notebook e con i tablet, come gli appena presentati iPad 10a Gen e iPad Pro M2.

L’aspetto fondamentale di questo gadget è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di anomalie come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie da 30W è un Best Buy, oggi più che mai. Ricorda solo di spuntare la voce Coupon prima di aggiungerlo al carrello: solo in questo modo riceverai lo sconto del 50%.