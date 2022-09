Chi conosce il mondo Apple lo sa bene: l’azienda di Cupertino da diversi anni ormai non inserisce il caricabatterie nelle confezioni degli iPhone, per una questione di rifiuti e – di conseguenza – di tutela dell’ambiente. Ecco perché bisogna approfittare di offerte come questa per portarsi a casa una caricabatterie da 20W con porta USB-C ad un prezzo davvero irrisorio. Quanto? Solo 11,99 euro, grazie allo sconto del 20%.

Piccolo nelle dimensioni ma grande nelle prestazioni. Così si potrebbe descrivere in sintesi questo caricabatterie che oltre alla porta USB-C PD da 20W include anche una USB-A con tecnologia QC 3.0.

Se hai acquistato iPhone 14 o iPhone 14 Pro, questo è l’accessorio che fa per te. Ricarica veloce e tempi d’attesa ridotti.

Il caricabatterie USB-C è realizzato in un materiale ingnifugo che ti garantisce il massimo della sicurezza. Inoltre, al suo interno include un sistema di protezione che previene problemi – per il dispositivo in carica e l’alimentatore stesso – come cortocircuiti, sovratensioni e sovraccarichi.

Come detto, è munito di due porte e ciò significa che puoi caricare due dispositivi in contemporanea. Tu non dovrai fare altro che collegarli, al resto ci penserà questo che caricabatterie che – ti ricordo – oggi costa solo 11,99 euro.